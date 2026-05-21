La comunità ebraica di Firenze condanna le violenze sugli attivisti della Flotilla

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La Comunità ebraica di Firenze interviene con una nota pubblica per esprimere "indignazione" davanti alle immagini delle violenze psicologiche e fisiche subite dagli attivisti della Flotilla, tra i quali - sottolinea - sono stati riconosciuti anche "volti noti del panorama cittadino".

Tra questi, viene citata in particolare la presenza di Antonella Bundu, alla quale la Comunità dice di essere legata "da sempre, al di là delle reciproche differenze politiche e di pensiero sul conflitto mediorientale", in nome di "rispetto, stima e una comune sensibilità sui diritti umani e sulla dignità della persona".

"Vedere la sua dignità così calpestata ci riempie di indignazione", si legge ancora nella nota, che assume i toni di una condanna netta degli episodi denunciati.

La Comunità ebraica fiorentina afferma inoltre di unirsi alla posizione espressa dalla presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Livia Ottolenghi, nel respingere e condannare le azioni del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir.

"Ci auguriamo di poter esprimere presto ad Antonella la nostra solidarietà, accogliendola di nuovo a Firenze", conclude la nota.

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