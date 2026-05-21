Nelle concessionarie Brogi & Collitorti arriva il marchio EVO

Brogi & Collitorti continua ad ampliare e rafforzare la propria offerta, annunciando l'ingresso del marchio EVO nelle concessionarie della provincia di Pisa. Otto i modelli da scoprire e provare nelle sedi di Calcinaia, in via del Tiglio e Pisa (Ospedaletto) in via Sterpulino.

"Il marchio EVO nasce nel 2020" spiega Luigi Oliverio di Brogi & Collitorti. "Al brand vengono associate le auto più low price del brand DR. L’esigenza è quella di creare una linea di prodotti sotto i 20mila euro per intercettare quella fascia di clienti attenti al rapporto qualità/prezzo. L’attenzione alle richieste del mercato spingono il marchio a puntare su vetture accessibili e affidabili senza rinunciare al design. L’impegno di EVO è sempre stato quello di offrire ai suoi clienti un acquisto consapevole grazie ad una politica commerciale dal prezzo reale senza vincoli di finanziamenti, permuta o rottamazione". Inoltre nel 2026 EVO "ha aumentato la garanzia a 5 anni".

La gamma EVO

Una gamma per tutte le esigenze, dalla più grande, la EVO 7 che conta appunto 7 posti, passando dalla Kairos, Spazio, Cross e le EVO 6, 5, 4 e 3, la più piccola della linea. "In questo momento abbiamo in promozione la EVO 3, che può essere acquistata da 15.900 euro. È la city car perfetta per essere usata tutti i giorni, è curata nei minimi dettagli e offre un comfort fino a cinque persone comodamente sedute". Tra i modelli più grandi la Spazio, "una vettura che si adatta a tutte le esigenze della famiglia, soddisfa i bisogni di mobilità anche su strade tutte alternative". Tutte le versioni della linea EVO "si possono avere a benzina - aggiunge Oliverio - o alimentazione bifuel benzina-gpl. Tutti i modelli presentano una buona dotazione di serie, ottime finiture di alta qualità e sono seguiti da un team con test accurati". Tra i punti di forza si aggiunge piacevole la esperienza di guida e la manutenzione semplice.

I valori del marchio

"Chi sceglie EVO è alla ricerca di prodotti funzionali e perfettamente compatibili con il proprio stile di vita. È attento al giusto compromesso tra risparmio e cura dell’ambiente. Si affida all’esperienza di un gruppo automobilistico che investe da sempre in ricerca e qualità, forte di una rete di concessionarie e ofﬁcine capillare su tutto il territorio italiano". Una ricerca costante del giusto equilibrio tra bisogno di mobilità, scelta consapevole e valore nel tempo: la parola EVO infatti sta ad indicare un lungo periodo di tempo. Tra i valori del marchio il giusto valore, con "prezzo chiavi in mano competitivo e che non riserva sorprese", dotazione completa, facilità di guida, garanzia di affidabilità.

EVO da Brogi & Collitorti

Brogi & Collitorti diventa dunque concessionaria del marchio EVO, sia per la vendita che per l’assistenza. I modelli EVO 3, EVO 4, EVO 5, EVO 6, EVO 7, EVO 7 Kairos, EVO Spazio e EVO Cross sono pronti a mostrarsi nelle sedi della provincia di Pisa: "Vi aspettiamo nelle nostre sedi di Pisa e Calcinaia per scoprire e provare la nuova gamma EVO".

Brogi & Collitorti

Calcinaia via del Tiglio 6

Pisa (Ospedaletto) via Sterpulino 20

brogiecollitorti.it