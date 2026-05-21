Scandicci, controlli stradali congiunti tra polizie europee e Autorità del lavoro sull'A1

Nelle scorse settimane, nell'ambito delle iniziative di cooperazione transnazionale promosse dall'Autorità europea del lavoro (ELA), si è svolta un'operazione straordinaria di controllo stradale presso l'area di parcheggio Vingone Est, lungo l'autostrada A1 nel territorio di Scandicci (Firenze). L'intervento ha visto la collaborazione della Polizia Stradale italiana insieme a rappresentanti delle forze di polizia di Austria, Belgio, Croazia e Slovenia, oltre a funzionari delle autorità dei trasporti e del lavoro. All'attività hanno preso parte anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e tecnici della Motorizzazione Civile.

L'operazione si inserisce in un modello di controlli congiunti a livello europeo finalizzati a rafforzare la sicurezza stradale e a contrastare le irregolarità nel settore dell'autotrasporto. Le verifiche si sono concentrate in particolare sul rispetto delle normative comunitarie relative ai tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali, attraverso il controllo dei cronotachigrafi, i dispositivi che registrano l’attività di guida e le pause degli autisti. Parallelamente, gli agenti hanno effettuato accertamenti sulla sicurezza dei mezzi, sulla regolarità della documentazione relativa ai trasporti internazionali e sulle condizioni contrattuali dei lavoratori, con l'obiettivo di prevenire fenomeni di sfruttamento e concorrenza sleale.

Nel corso dei controlli è stata inoltre dedicata particolare attenzione al rispetto delle norme del Codice della Strada, con verifiche mirate alla prevenzione della guida in stato di alterazione da alcol o sostanze stupefacenti, all'eccesso di velocità, all'uso dei dispositivi di sicurezza e all'impiego del telefono alla guida. Per le verifiche su strada è stato utilizzato anche un laboratorio mobile per gli accertamenti immediati.

Nel complesso sono stati controllati 125 veicoli industriali destinati al trasporto merci e 15 autobus per il trasporto passeggeri, tutti immatricolati nell'Unione Europea. Le attività ispettive hanno portato all'accertamento di 54 violazioni relative ai tempi di guida e riposo, 2 irregolarità nei documenti del trasporto internazionale, 5 casi di guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti, 31 infrazioni legate all'efficienza tecnica dei veicoli e 25 violazioni del Codice della Strada, di cui 24 per eccesso di velocità e una per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Il bilancio complessivo ha portato alla decurtazione di 235 punti patente, al fermo amministrativo di 5 veicoli, al ritiro di 9 patenti di guida e di 4 carte di circolazione.