Torna 'Empoli fa Sport': grande festa in città con 35 associazioni nel centro storico

Domenica 31 maggio 2026 ritorna Empoli fa Sport - Una città in festa, seconda edizione: un evento aperto a tantissime discipline sportive da provare e praticare in 4 aree della città. Un evento voluto dall'amministrazione comunale che replica il successo della passata edizione con la partecipazione di società sportive, atlete e atleti, famiglie e curiosi.

"Ci sono alcune novità per questa seconda edizione - afferma l'assessora allo Sport, Laura Mannucci -, innanzitutto l'evento partirà dalle 15 per 'concentrare' le tante attività in un unico pomeriggio. Sono 4 le aree scelte per ospitare le società sportive del territorio che hanno aderito al bando: piazza Farinata-centro storico, parco Mariambini, piazza della Vittoria-via Roma e piazza del Popolo. Avremo 35 società sportive e associazioni che si alterneranno in esibizioni, dimostrazioni e prove aperte al pubblico anche in vista delle future iscrizioni alla stagione sportiva autunnale. Questo fine settimana sarà particolarmente ricco di tanti eventi sportivi che porteranno la nostra città a vivere emozioni intense, vi aspettiamo".

UN WEEKEND DI SPORT - Empoli fa Sport si inserisce all'interno di un weekend di grandi eventi sportivi: dal 29 al 31 maggio infatti la piscina comunale ospiterà il XXXIII Meeting Nazionale di nuoto Città di Empoli che finalmente ritorna a casa dopo gli anni di Livorno, il 31 mattina si terrà inoltre la 10K Run della Podistica Empolese 1986 Asd con la suggestiva partenza dallo stadio 'Castellani'. Si inserisce nel contesto di sport ed educazione stradale l'evento Sicurezza in Strada di sabato 30 al parcheggio di viale delle Olimpiadi, organizzato di concerto tra la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, comando di Empoli, e l'Unione Ciclistica Empolese.

CREDITS - Empoli fa Sport 2^ edizione, organizzata dal Comune di Empoli, si inserisce tra le iniziative di Empoli Città Amica dei Bambini e degli Adolescenti. L'edizione 2026 vede come sponsor Decathlon, Elio Sport82 e Centro Medea.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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