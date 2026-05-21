Empoli città della lettura: inaugurata la nona edizione di Leggenda Festival

Empoli capitale della lettura. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 maggio, è stata inaugurata la nona edizione di "Leggenda Festival", che durerà fino a domenica 24 maggio. Al Chiostro degli Agostiniani è stato tagliato il nastro della kermesse dedicata alla lettura, alle storie per bambine, bambini, ragazzi e ragazze ma anche per gli adulti con gli incontri serali aperti al pubblico. Sono 67 gli eventi, 103 le classi coinvolte. Presenti al taglio del nastro il sindaco Alessio Mantellassi, gli assessori Matteo Bensi e Maria Grazia Pasqualetti e la direttrice Silvia D’Achille.

Tra gli ospiti presenti grandi nomi della letteratura per i più giovani: Alessandro Barbaglia, Nicoletta Bortolotti, Azzurra D'Agostino, Simone Frasca, Nicoletta Gramantieri, Angelo Mozzillo, Teresa Porcella, Lorenzo Sangiò, Anna Sarfatti, Giorgio Scaramuzzino, Nello Trocchia e tanti altri. A breve si parte con un appuntamento per i più grandi, ovvero Marco Malvaldi in piazza Farinata Degli Uberti nell’ambito di ‘Luci’.

Sul sito del festival www.leggendafestival.it è possibile scoprire e scaricare il programma completo degli appuntamenti rivolti al pubblico. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito. Solo alcuni eventi sono su prenotazione. Ricordiamo che la prenotazione è a nome della bambina o del bambino e consentirà l’ingresso anche a un adulto accompagnatore.

QUA tutte le info su Leggenda 2026.

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