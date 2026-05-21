Empoli ‘leggendaria’: come cambia la viabilità cittadina

Da questa mattina (giovedì 21 maggio 2026) la città di Empoli e la sua comunità sono entrate nella quattro giorni dedicati alla nona edizione di “Leggenda festival” – il festival della lettura e dell’ascolto per bambine, bambini, ragazze, ragazze e non solo – che si svolgerà fino a domenica 24 maggio, giornata conclusiva con la manifestazione “La Città di Regolino”: a partire dalle 15, piazza della Vittoria si trasformerà in un villaggio esperienziale che concluderà il programma di Leggenda e porterà in città un pomeriggio interamente dedicato a bambini e famiglie.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Regolino ETS, propone un percorso immersivo fatto di giochi, laboratori creativi e attività interattive dedicati alla cultura della sicurezza e della prevenzione, affrontata attraverso il linguaggio del gioco e dell’esperienza diretta.

Pertanto essendo eventi di richiamo e grande partecipazione saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei di viabilità.

LEGGENDA FESTIVAL – Con ordinanza 217 del 21 maggio 2026, nell’ambito di “Leggenda festival”, nei giorni 22 e 23 maggio, sono previste due parate che transiteranno per il centro storico di Empoli, accompagnate dalle pattuglie della Polizia Locale. Come da Disciplinare della Zona a Traffico Limitato ZTL e Area Pedonale AP, che prevede l’accesso veicolare tra le 13 e 15 e tra le 20 e le 7, durante il periodo di validità ZTL è comunque consentito l’accesso a proprietari di garage, trasporti deteriorabili e veicoli con contrassegno disabili, dopo aver conseguito il relativo permesso.

I provvedimenti di viabilità temporanei: apposizione di transenne in corrispondenza dei varchi di accesso alla zona ZTL antecedentemente al passaggio dei cortei autorizzati nelle date del 22 e 23 maggio 2026; il giorno 22 maggio 2026 su tutto il percorso del corteo: inizio dalle 17, partenza in via Leonardo da Vinci, via Giuseppe del Papa, via Cosimo Ridolfi, via del Giglio, piazza Farinata degli Uberti e conclusione in via Leonardo da Vinci, sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo.

Per il giorno 23 maggio 2026, sempre su tutto il percorso del corteo: inizio dalle 17.30, partenza da Palazzo Leggenda, per via Cosimo Ridolfi, via del Giglio, piazza Madonna della Quiete, via Spartaco Lavagnini e conclusione in via della Noce, sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo.

Inoltre nei giorni 23 e 24 maggio 2026, in piazza Madonna della Quiete, istituzione divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i tipi di veicolo, eccetto quelli necessari all’attività; il 24 maggio, in piazza XXIV Luglio, Largo della Resistenza, piazzetta ex parcheggio della Biblioteca comunale, istituzione divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i tipi di veicolo, eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività.

Dal giorno 21 al giorno 24 maggio 2026, in via Leonardo da Vinci, lato Biblioteca comunale, n.10 stalli di sosta per parcheggio ospiti Leggenda Festival, istituzione divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i tipi di veicolo, eccetto autorizzati con esposizione del tagliando Festival Leggenda e dal giorno 21 al giorno 22 maggio 2026, dalle 8 alle 16, via Cavour, stalli per motorini, istituzione divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i tipi di veicolo, eccetto quelli autorizzati e in via Roma n.3 stalli di sosta dal civico n.18 al n.24, istituzione divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i tipi di veicolo, eccetto gli autorizzati.

LA CITTÀ di REGOLINO – Con ordinanza 216 del 21 maggio 2026, dalle 14 alle 19 del giorno 24 maggio 2026 o comunque fino al completo spazzamento delle aree in piazza della Vittoria, tratto dall’intersezione con via Tinto di Battifolle fino all’intersezione con via Roma, divieto di sosta con rimozione forzata e di transito per tutti, con alcune eccezioni riportate nell’ordinanza; in via del Giglio, all’intersezione con via Cosimo Ridolfi, divieto di transito con divieto di svolta a sinistra per tutti i veicoli.

VIA del GELSOMINO – Con ordinanza 218 del 21 maggio 2026, per consentire l'allestimento di un'area esterna finalizzata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dalle 18 alle 24 nei giorni dal mercoledì alla domenica, a partire dal 26 maggio fino al 1° ottobre 2026, in via del Gelsomino, nel tratto compreso tra il civico n. 28 e n.30, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.

Le disposizioni non verranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa