Con le ali e una 'ruzza' come novità: Empoli è pronta al Volo del Ciuco

Chissà come si chiamerà il ciuco quest’anno, peraltro con le ali... È una delle curiosità che serpeggiano a Empoli in questi giorni, in vista di sabato 6 giugno quando si terrà l’attesissimo Volo del Ciuco in città, per la 545esima edizione. La data è ufficiale da tempo e oggi è stato svelato anche il programma di uno degli appuntamenti più identitari della tradizione popolare della Toscana.

L’evento è organizzato dalla Compagnia di Sant’Andrea – Volo del Ciuco, con il sostegno delle istituzioni e delle realtà associative del territorio. Il 6 giugno Empoli sarà ricca di spettacoli, musica e soprattutto di rievocazione storica, trasformando il centro cittadino in un grande teatro medievale. Gli occhi andranno in serata in alto sul campanile della Collegiata per il ciuchino che volerà su piazza Farinata degli Uberti: confermato il 'prime time' anche nel 2026.

"Sarà un programma ricco con tanti spunti e tante novità" ha spiegato la consigliera delegata alle tradizioni Giulia Terreni in conferenza stampa. La grande novità è il ciuco con le ali, per la prima volta 'munito' degli strumenti adatti per volare. Le ali nascono dal lavoro creativo di studenti e studentesse del biennio del Liceo Artistico Virgilio di Empoli, guidati dalla professoressa Antonella Bertelli col professor Vincenzo Picone. Le ali sono una riproduzione fedele delle ali riposte nella Collegiata ormai da tanti anni.

Un'altra novità è la 'ruzza' tra comuni. Dopo la 'pace' del 2025 tra Empoli e San Miniato, il messaggio si estenderà agli undici comuni dell'Empolese Valdelsa. Grazie all'artista Rigo Nelli, ecco una speciale composizione ironica e popolare su un tema musicale medievale - una ruzza, appunto - per raccontare le tradizioni e le identità di tutti i comuni del circondario. "È un'edizione importante. Nel periodo caldo che si vive a livello internazionale, il Volo vuole lanciare un messaggio di pace con un messaggio popolare. Cercheremo di trasmettere l'empolesità" è stato il commento di Claudio Del Rosso, presidente della Compagnia di Sant'Andrea.

Empoli, "Volo del Ciuco" in scena il 6 giugno

Il 6 giugno si parte il pomeriggio dalle 17 con spettacoli, musica, artisti di strada e momenti della tradizione medievale fino alle 19. Dalle 21 ecco il corteo tradizionale con centinaia di figuranti, poi dalle 22.30 volerà il ciuchino, il cui nome è un mistero per ora ma che desta già interesse. "Sarà un'edizione ricca e coinvolgente che ravviverà il centro storico e riunirà tante associazioni del territorio. Il nostro scopo è sempre quello di tener viva questa tradizione" ha detto Freddy Lavezzo, vice presidente della Compagnia di Sant'Andrea.

Così invece il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessore alla cultura Matteo Bensi: "Questo appuntamento è davvero della tradizione della città, lo testimoniano i numeri. Richiama una storia affascinante, un evento che accresce l'orgoglio empolese. In un mondo che è in guerra per davvero, questa manifestazione si inquadra nell'ottica della speranza".

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