Ferì amico in auto con sparo accidentale arrestato 22enne

Cronaca Calenzano
Condividi su:
Leggi su mobile

L’episodio dopo una serata in discoteca. Il proiettile deviato da una molla del sedile ha evitato conseguenze mortali

Un 22enne di origine albanese è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dal Gip di Prato con l’accusa di lesioni aggravate e altre ipotesi di reato, nell’ambito di un’indagine su uno sparo partito accidentalmente all’interno di un’auto che ha ferito un amico mentre era alla guida.

L’episodio risale alla notte tra il 28 e il 29 marzo a Calenzano, al termine di una serata in discoteca. Secondo la ricostruzione della Procura, il giovane si trovava a bordo di una Volkswagen Polo insieme a un amico 20enne e due ragazze quando avrebbe estratto una pistola e sarebbe partito un colpo.

Il proiettile ha colpito il conducente a un gluteo. Solo una circostanza fortuita ha evitato conseguenze più gravi: il colpo sarebbe stato deviato da una molla del sedile, impedendo il raggiungimento di organi vitali.

Il ferito era stato trasportato in ospedale con una prognosi iniziale di dieci giorni. Nel corso delle indagini il 22enne avrebbe fornito versioni contrastanti agli investigatori, anche in merito al possesso dell’arma, ritenuta dagli inquirenti una pistola clandestina. Per questo è stato inoltre indagato per false dichiarazioni.

La vicenda ha avuto ulteriori sviluppi quando la madre di una delle ragazze presenti nell’auto ha rinvenuto un’ogiva calibro 9x19 nell’abitacolo, consegnandola alle forze dell’ordine. Successivamente, grazie alle testimonianze e alla collaborazione di una delle giovani presenti, gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto.

Dalle intercettazioni è inoltre emerso che il 22enne sarebbe stato abitualmente in possesso di armi da fuoco. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari, misura eseguita dalla Squadra Mobile di Prato.

Notizie correlate

Pistoia
Cronaca
20 Maggio 2026

Sequestro e torture per droga tra Pistoia e Calenzano: arrestato un 32enne

Un cittadino marocchino di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Pistoia nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Firenze su un violento sequestro [...]

Sesto Fiorentino
Cronaca
16 Maggio 2026

Comitati e amministratori in corteo contro il nuovo aeroporto di Firenze

Associazioni, comitati, cittadini e amministratori locali in piazza oggi a Sesto Fiorentino per ribadire il proprio 'no' al progetto del nuovo aeroporto di Firenze e chiedere invece la realizzazione del [...]

Barberino del Mugello
Cronaca
9 Maggio 2026

A1, furgone in fiamme in galleria: 4 km di coda verso Firenze

Incendio nella galleria Santa Lucia lungo l'A1 Milano-Napoli. Secondo quanto appreso, nel pomeriggio di oggi un mezzo pesante avrebbe preso fuoco, provocando la chiusura temporanea del tratto compreso tra Barberino [...]



Tutte le notizie di Calenzano

<< Indietro

torna a inizio pagina