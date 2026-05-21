Ferì amico in auto con sparo accidentale arrestato 22enne

Un 22enne di origine albanese è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dal Gip di Prato con l’accusa di lesioni aggravate e altre ipotesi di reato, nell’ambito di un’indagine su uno sparo partito accidentalmente all’interno di un’auto che ha ferito un amico mentre era alla guida.

L’episodio risale alla notte tra il 28 e il 29 marzo a Calenzano, al termine di una serata in discoteca. Secondo la ricostruzione della Procura, il giovane si trovava a bordo di una Volkswagen Polo insieme a un amico 20enne e due ragazze quando avrebbe estratto una pistola e sarebbe partito un colpo.

Il proiettile ha colpito il conducente a un gluteo. Solo una circostanza fortuita ha evitato conseguenze più gravi: il colpo sarebbe stato deviato da una molla del sedile, impedendo il raggiungimento di organi vitali.

Il ferito era stato trasportato in ospedale con una prognosi iniziale di dieci giorni. Nel corso delle indagini il 22enne avrebbe fornito versioni contrastanti agli investigatori, anche in merito al possesso dell’arma, ritenuta dagli inquirenti una pistola clandestina. Per questo è stato inoltre indagato per false dichiarazioni.

La vicenda ha avuto ulteriori sviluppi quando la madre di una delle ragazze presenti nell’auto ha rinvenuto un’ogiva calibro 9x19 nell’abitacolo, consegnandola alle forze dell’ordine. Successivamente, grazie alle testimonianze e alla collaborazione di una delle giovani presenti, gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto.

Dalle intercettazioni è inoltre emerso che il 22enne sarebbe stato abitualmente in possesso di armi da fuoco. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari, misura eseguita dalla Squadra Mobile di Prato.

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