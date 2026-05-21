Flotilla, il Comune di Montelupo si unisce alle richieste di liberazione

Montelupo Fiorentino, che per Statuto "opera per la concordia, la libertà e la solidarietà tra i Popoli", condanna l’aggressione militare in acque internazionali agli attivisti della Global Sumud Flotilla salpati per portare aiuto alla popolazione palestinese creando un varco umanitario simbolico al blocco illegittimamente imposto.

Depreca quindi, come affermato dal Presidente della Repubblica, il "trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele".

Chiede l’immediata liberazione dei prigionieri, manifestando particolare preoccupazione per Antonella Bundu già candidata alla presidenza della Regione Toscana e per Dario Salvetti, legato dai suoi studi a questo territorio.

Dario Salvetti, infatti, nel 2007 ha fatto un ricerca a Montelupo per la sua tesi dal titolo "Un comune fiorentino dal liberalismo al fascismo. Montelupo Fiorentino dal 1919 al 1926", presentando pochi anni fa gli esiti della ricerca al MMAB.

Chiede altresì il rispetto del diritto internazionale e dei pronunciamenti della Corte penale internazionale, invitando il governo Italiano a rimuovere il veto in Unione europea che blocca la sospensione dell’accordo con Israele che disciplina i rapporti politici, commerciali e di cooperazione scientifica, per evidente violazione della controparte dei diritti fondamentali delle persone su cui trova fondamento.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino

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