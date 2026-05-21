In/Canti e Banchi, domani sera comincia il Festival

E’ iniziato il conto alla rovescia per “In/Canti e Banchi”, festival del teatro di strada che invaderà le vie e piazze del centro storico di Castelfiorentino questo fine settimana (ingresso gratuito e negozi aperti).

Domani sera (venerdì, ore 20.45) una grande “Parata” di musica, danza e costume aprirà ufficialmente il festival percorrendo il centro cittadino fino a Piazza Gramsci, mentre dalle 21.00 si terranno i primi spettacoli: dal “mattatoio sospeso” alla danza celtica, dalla Fata “illuminasogni” ad “Hansel & Gretel”, dal pianoforte volante alla musica lirica intonata dalle finestre di palazzi storici. E poi gli interventi teatrali, che spaziano dai miti immortali delle “Metamorfosi” di Ovidio al teatro dei burattini, con più repliche nel corso della serata

Sabato 23 maggio (ore 21.00) “Unicorni incantati” faranno la loro comparsa nelle vie del Centro Commerciale Naturale mentre straordinarie creature fluttueranno in via XX settembre; ci saranno personaggi bizzarri con il “teatro nello stomaco” e altre in miniatura come uscite da una fiaba. In Piazza del Popolo un grande concerto di musica folk popolare sarà accompagnato da interventi di improvvisazione e di coinvolgimento attivo del pubblico, mentre i giardini ex Arena saranno animati da uno spettacolo di cabaret con marionette “viventi”. Via Attavanti sarà costellata da spettacoli teatrali e da un’esibizione del Coro Lirico Castellano, che presenterà una versione più spontanea e immersiva de “L’Esilir d’Amore”. Alle 23.45 tutti in Piazza Gramsci con i “Dis/Incanti”, canti e balli con il Dj set “Back to the 90’s boys”

Dal pomeriggio di sabato e per l’intera giornata di domenica, un mercato polifunzionale riunirà espositori di oggetti vintage, design, artigianato e modernariato, mentre numerose postazioni di street food offriranno ai visitatori specialità da gustare in loco e da asporto. Domenica 24 maggio (dalle 9.30) un “viaggio fiabesco” imperdibile per bambine e bambini, narrazioni itineranti con “Il brutto anatroccolo”, “Cenerentola” e “Jack e il fagiolo magico” mentre nel pomeriggio (dalle ore 16.00) maratona teatrale nel centro storico alto con otto compagnie provenienti da tutta la Toscana (“Corti Circuito”) che animeranno i vicoli e gli angoli più suggestivi del borgo antico: una sequenza imperdibile di spettacoli e interpretazioni teatrali, all’interno di un programma organizzato e coordinato da TeatroCastello (repliche no-stop fino alla premiazione, prevista alle 19.00).

Completeranno il programma alcuni eventi che coinvolgeranno gli studenti delle scuole di Castelfiorentino (come “Le forme dell’astrattismo”, arredi urbani ispirati dalle forme e colori dell’arte moderna) e le mostre: di Nico Paladini (Oratorio San Carlo) del gruppo fotografico “Giglio Rosso” (Circolo “Il Progresso”), di Alberto della Ragione (Centro Culturale Cambio), e infine la mostra grafica “Corti Circuito” (via Tilli) realizzati dagli studenti del Grafico dell’Istituto “F. Enriques”.

Ufficio turistico aperto per informazioni durante il festival anche durante le serate del venerdì del sabato (19-22 in Piazza Gramsci) e per l'intera giornata di domenica (piazza Gramsci, 9.-13 e 15.30-19.30)

In/Canti e Banchi – giunto quest’anno alla 35° edizioine - è organizzato dal Comune di Castelfiorentino con il patrocinio di Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, in collaborazione con Fondazione Teatro del Popolo, Cambio Centro Culturale, Museo Be.Go., Istituto Superiore “F. Enriques”, Istituto Comprensivo, Wonderful Market, Cetra Cultura, Promocultura, Biblioteca Comunale “Vallesiana”, Centro Commerciale “Tre Piazze”, e numerosi sponsor come Ente Cambiano Spca, Toscana Energia, Unicoop Firenze, DM Container e Box.

Per il programma della manifestazione: www.incantiebanchi.it, www.comune.castelfiorentino.fi.it nonché sulle pagine social FB, Instagram

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa