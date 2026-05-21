In casa oltre 800 grammi di hashish e armi illegali, arrestato 51enne a Pisa

Un uomo di 51 anni, residente a Pisa e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi da fuoco.

L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile della Questura di Pisa, al termine di un’attività investigativa scattata dopo una segnalazione relativa alla presenza di armi nascoste in un fondo agricolo nella zona di Sant’Ermete.

Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno rinvenuto due fucili, una pistola e oltre cento munizioni, alcune delle quali riconducibili ad armi risultate provento di furto.

Le successive perquisizioni eseguite nei luoghi nella disponibilità del 51enne hanno permesso di sequestrare oltre 800 grammi di hashish, circa 30 grammi di cocaina, alcune dosi di marijuana, più di 6mila euro in contanti e ulteriori munizioni.

Secondo quanto riferito dalla Questura, il materiale sequestrato delineerebbe un quadro indiziario ritenuto grave e compatibile con un’attività di spaccio.

Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Pisa, l’uomo è stato arrestato in flagranza e trasferito nel carcere cittadino, in attesa dell’udienza di convalida davanti all’autorità giudiziaria.