Incidente in A1 tra Valdarno e Arezzo, quasi 10 km di coda

Gravi rallentamenti sull’autostrada A1 Milano-Napoli in direzione Roma, nel tratto compreso tra Valdarno e Arezzo, dove un incidente avvenuto al km 352 ha provocato circa 10 chilometri di coda. Coinvolti nello scontro due mezzi pesanti e un camper.

Gli occupanti del camper, un uomo e una donna, sono stati soccorsi dal personale sanitario e presi in cura sul posto. Lievemente ferito anche il conducente di uno dei camion.

Uno dei tir coinvolti trasportava Stirene, monomero infiammabile contenuto in una cisterna che, secondo quanto riferito, non avrebbe riportato danni tali da provocare sversamenti o situazioni di pericolo ambientale.

Al momento il traffico scorre su una sola corsia, con pesanti ripercussioni alla circolazione. Autostrade per l’Italia consiglia ai veicoli diretti verso Roma di uscire a Valdarno, percorrere la SR69 e rientrare in A1 alla stazione di Arezzo. Per le lunghe percorrenze viene invece suggerito il percorso alternativo con uscita a Firenze Impruneta, proseguendo lungo il raccordo Siena-Bettolle SS326 fino al rientro in autostrada a Valdichiana.

Nel frattempo è in corso la distribuzione di acqua agli automobilisti bloccati in coda. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale e i mezzi di soccorso.