Junk Kouture, l'istituto Checchi vola per la terza volta alla finale mondiale

L'abito Viridia vince le finali nazionali del festival internazionale di moda sostenibile
Per il terzo anno, l'istituto superiore “Arturo Checchi” di Fucecchio stacca il pass per l'ambita finale mondiale del Junk Kouture, il festival internazionale dedicato alla creatività e alla moda sostenibile. A sbaragliare la concorrenza alla finale nazionale di Milano è stato l'abito Viridia, realizzato da Rebeka Cullhaj e Vittoria Cicconofri, studentesse della classe 2ªD indirizzo Moda.
“Sono particolarmente orgogliosa dell'impegno delle nostre studentesse – racconta la professoressa Elena Desideri -, nonché della sensibilità dimostrata attraverso questo lavoro, che rappresenta al meglio il loro talento e il loro percorso di crescita. Con questo abito, infatti, hanno saputo unire creatività, sostenibilità e ricerca stilistica in un progetto di grande valore”.
Dopo quella raggiunta nel 2022 e nel 2025, rispettivamente negli Emirati Arabi e a Dublino, l'istituto Checchi approda dunque per la terza volta alla world final, in attesa di sapere dove e quando si terrà l'evento più glamour nel panorama della moda giovanile sostenibile.
“Da parte mia ci tengo a fare i complimenti alle ragazze per questo splendido risultato – commenta la sindaca Emma Donnini -, ma anche a ringraziare la professoressa Elena Desideri e la dirigente scolastica Genny Pellitteri per riuscire a valorizzare il talento dei nostri studenti. Un risultato che ci rende fieri ed orgogliosi, e che dimostra ancora una volta il valore dell'offerta didattica del nostro istituto”.
Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa
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