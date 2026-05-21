"La Cooperazione in Festa": libri, incontri, musica nella rassegna Legacoop Toscana

La storica Michela Ponzani, l’autrice e conduttrice tv Serena Dandini, il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso e la band Nobraino saranno tra gli ospiti della terza giornata de "La Cooperazione in Festa", rassegna a ingresso gratuito organizzata da Legacoop Toscana, con il patrocinio del Comune di Firenze. Il 22 maggio è in programma anche la premiazione di Smart and coop 7, il bando promosso da Fondazione CR Firenze e Legacoop Toscana per supportare giovani team nella creazione di nuove cooperative. Sul palco sarà presente anche Chiara Mannoni, responsabile del settore Educazione, Istruzione e Formazione di Fondazione CR Firenze.

La mattinata di venerdì sarà dedicata a oltre 200 studenti delle scuole superiori e delle università toscane con l’incontro, in collaborazione con Treccani, che vedrà il linguista Michele Cortelazzo intervenire sul tema “La fiducia nella politica. Storia di una parola”. Alle ore 16:30 Daniela Mori, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze, e il neurobiologo Stefano Mancuso presenteranno il libro “Fare insieme, con la natura. Storia di un bosco che diventa comunità”, nato dall’esperienza del bosco di Montopoli in Val d’Arno (Pisa).

Alle 18 la storica e divulgatrice tv Michela Ponzani terrà la lectio, realizzata appositamente per “La Cooperazione in Festa”, dal titolo “Libertà dalla miseria. Lavoro e diritti nelle cooperative dal fascismo alla Repubblica”. Alle 21:00 Serena Dandini, scrittrice e noto volto tv, parlerà del suo nuovo volume “Paura non abbiamo. Le donne che hanno fatto la Repubblica” (Enaudi), dedicato alle Madri costituenti. La chiusura della giornata è affidata alla musica: dalle 22:00 il concerto gratuito dei Nobraino, gruppo rock che sale sul palco a venti anni dal primo album e a trenta dalla nascita della band.

Per tutta la giornata, negli stand allestiti in piazza Santissima Annunziata, si svolgeranno decine di appuntamenti tra incontri, degustazioni, laboratori per bambini e adulti, tutti a ingresso gratuito. Il programma completo è disponibile sul sito legacooptoscana.coop/cooperazione-in-festa.

22 MAGGIO: GLI EVENTI SUL PALCO

Ore 10:00

Evento per gli studenti delle scuole toscane

“La fiducia nella politica. Storia di una parola”

intervento di Michele Cortelazzo in collaborazione con Treccani

Tommaso Taddei, Compagnia Lombardi Tiezzi

“La città” di Neruda

a seguire tavola rotonda

“Costruire il futuro, storie di cose che si possono fare”

Ore 12:00

Premiazione del bando Smart and Coop 7

con Roberto Negrini, presidente Legacoop Toscana

Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione CR Firenze

Ore 16:30

"Fare insieme, con la natura. Storia di un bosco che diventa comunità"

presentazione del libro con Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale, e Daniela Mori, presidente Consiglio di Sorveglianza Unicoop Firenze

Ore 18:00

"Libertà dalla miseria. Lavoro e diritti nelle cooperative dal fascismo alla Repubblica"

Lectio di Michela Ponzani, storica e divulgatrice tv

Ore 21:00

"Paura non abbiamo. Le donne che hanno fatto la Repubblica"

Presentazione del libro con Serena Dandini, scrittrice, autrice e conduttrice tv

Ore 22:00

Nobraino in concerto

LE INFORMAZIONI PRATICHE

La Cooperazione in Festa

Dal 20 al 23 maggio 2026

Piazza Santissima Annunziata, Firenze

Orario: 10:00-23:00

Ingresso gratuito

Fonte: Legacoop Toscana