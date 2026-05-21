Lapi Gelatine celebra sessant'anni aprendo le porte al territorio

Si è svolta ieri, 20 maggio, presso la sede di Empoli di Lapi Gelatine l’edizione 2026 di Fabbriche Aperte, l’iniziativa promossa da Federchimica per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’industria e creare occasioni concrete di incontro tra scuola, impresa e territorio.

L’appuntamento ha assunto quest’anno un significato ancora più speciale, inserendosi nel sessantesimo anniversario dalla fondazione dell’azienda: un traguardo importante che Lapi Gelatine ha scelto di celebrare rafforzando il dialogo con il territorio e investendo sulle nuove generazioni.

Per l’occasione, l’azienda ha ospitato una classe terza dell’Istituto Ferraris Brunelleschi di Empoli, accompagnando studenti e insegnanti in un percorso alla scoperta della realtà produttiva aziendale, dei processi legati alla produzione della gelatina e dei valori che guidano ogni giorno l’attività di Lapi Gelatine: innovazione, responsabilità e attenzione verso le persone e l’ambiente.

La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, tra cui il vicepresidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo, il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e altri rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, insieme alle principali realtà associative e imprenditoriali con cui l’azienda collabora attivamente sul territorio, tra cui Confindustria Toscana Centro e Costa e Unione Industriale Pisana. Una presenza significativa che testimonia il valore delle relazioni e delle sinergie costruite negli anni tra imprese, enti e comunità locale, con l’obiettivo condiviso di generare opportunità, crescita e valore per il territorio.

Momento particolarmente simbolico dell’evento è stata l’inaugurazione della nuova oasi di biodiversità aziendale, che ospita l’apiario di Lapi Gelatine: uno spazio pensato per contribuire concretamente alla tutela dell’ecosistema locale e promuovere una cultura della sostenibilità sempre più integrata nella vita aziendale.

“Aprire le porte dell’azienda significa creare connessioni, condividere conoscenze e costruire valore insieme al territorio”, ha dichiarato Francesco Lapi, presidente di Lapi Group. “Nel nostro sessantesimo anniversario, questa iniziativa assume un significato ancora più profondo: guardare al futuro coinvolgendo i giovani e rafforzando il legame con la comunità che ci accompagna da sessant’anni.”

Con questa iniziativa, Lapi Gelatine rinnova il proprio impegno nel promuovere una cultura d’impresa aperta, responsabile e profondamente legata al territorio in cui opera.

“Fabbriche Aperte è un’iniziativa preziosa perché avvicina le nuove generazioni al mondo dell’impresa, del lavoro e dell’innovazione – ha commentato Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio Regionale -. Lapi Gelatine, che celebra sessant’anni di attività a Empoli, rappresenta una bella storia della Toscana produttiva: un’azienda radicata nel territorio, capace di crescere, investire sulle competenze e rafforzare il legame con la comunità. La presenza degli studenti dell’Istituto Ferraris Brunelleschi dà a questa giornata un valore particolare, perché il rapporto tra scuola e impresa è fondamentale per costruire opportunità e cultura del lavoro. L’oasi di biodiversità e l’apiario aziendale confermano inoltre una scelta concreta di sostenibilità. La Toscana cresce quando imprese, istituzioni, scuola e territorio camminano insieme.”

“Il progetto Fabbriche Aperte consente di aprire al territorio di diverse realtà produttive del territorio, di cui spesso poco sappiamo del processo produttivo e della storia dell'impianto - ha aggiunto il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi -. I 60 anni di Lapi Gelatine sono una storia lunga e importante. Fabbriche aperte è un'occasione per capire e conoscere le aziende di Empoli, che ha una vocazione produttiva con 7mila aziende e 21mila posti di lavoro. Tra queste 7mila storie diverse c'è anche Lapi Gelatine con il suo posizionamento da leader del settore. Un pezzo fondamentale dell'identità e del territorio”.

Fonte: Ufficio Stampa

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