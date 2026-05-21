Lavori sulla rete idrica a Certaldo, senso unico alternato in viale Matteotti

Lunedì 25 e martedì 26 maggio, fino al termine dei lavori, sarà istituito il senso unico alternato in viale Matteotti, nel tratto compreso tra l’incrocio con via 2 Giugno e piazza Masini.

La viabilità sarà regolata tramite impianto semaforico e con il supporto di movieri, per consentire ad Acque S.p.A. di effettuare un intervento urgente e necessario a seguito di una grossa rottura della rete idrica.

Le operazioni di riparazione interesseranno un’area particolarmente delicata della rete e richiederanno lavori continui fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità del servizio.

Nel corso dell’intervento potranno verificarsi temporanee sospensioni dell’erogazione dell’acqua per i fabbricati prospicienti piazza Masini e nelle aree immediatamente limitrofe. Eventuali ulteriori aggiornamenti sulle tempistiche e sulle modalità di esecuzione dei lavori saranno comunicati tempestivamente.

Si invitano automobilisti e pedoni a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e ai dispositivi di regolazione del traffico, utilizzando, ove possibile, percorsi alternativi per limitare i disagi alla circolazione.

Fonte: Comune di Certaldo