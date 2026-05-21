L’Use Computer Gross batte Cecina e vince gara tre

E chi l’avrebbe detto alla vigilia di questi playoff entrando dall’ultima porticina a disposizione? Eppure è successo, eccome se è successo. Dopo aver eliminato la capolista del girone marchigiano, l’Use Computer Gross fa secca anche Cecina andando a vincere gara tre in riva al mare per 68-76. Una partita prima dominata, poi rimessa in equilibrio dalla truppa di Da Prato ed infine gestita bene nel parziale finale chiuso con appena 9 punti subiti. Il tutto con la regia di un Rosselli che ha letteralmente preso la squadra per mano guidandola alla più incredibile delle semifinali con la Mens Sana Siena. Sì, l’Use è in semifinale. Sarà bello giocarla.

Non c’è Saccaggi per le tre giornate di squalifica dopo l’espulsione in gara 2. Rosselli scaccia la tensione con una tripla ed un assist a Tosti: 0-5. Sabotig da otto metri muove il tabellino cecinese. Sparati i fuochi iniziali la partita cala un attimo di intensità e si riaccende con la tripla ancora di Sabotig per l’8-7. Sakellariou come entra obbliga subito coach Da Prato al minuto, per fermare il primo tentativo di allungo biancorosso: 8-14. L’8-17 di Soviero è anche il terzo fallo di Niccolò Pistolesi, fase in cui la truppa di Valentino è padrona del parquet grazie soprattutto ad una difesa che non concede niente: non a caso 8-22.

Un numero di Bruni fissa il 12-22 del primo parziale mentre Ciano e Cipriani battezzano il secondo. Servono tre minuti e mezzo ed un regalo della difesa per vedere il primo canestro di Cecina nella seconda frazione. Dopo che ci prova Bruni inutilmente a tenere in partita i livornesi, deve intervenire Da Prato chiamando minuto sul 19-35 del minuto 6 ma, alla ripresa, tripla di Sakellariou: 19-38. Cipriani inchioda dall’arco il più 20 (21-41) ed ecco il primo, vero sussulto dei padroni di casa, un 13-0 con Bruci grande protagonista: si va nello spogliatoio sul 34-41 e la sensazione che possa iniziare un’altra partita. Sarà così? Soviero e Tosti provano a dire no con una penetrazione al ferro ed un rimbalzone ma anche la truppa di Da Prato c’è, almeno come atteggiamento.

La questione è restare con la testa avanti e magari limitare l’indemoniato Bruci, suo il 40-45. La via più sicura a canestro è alzare la palla nel cuore dell’area per il Tosti pensaci tu ma anche Rosselli fa la sua parte per tenere lontano i rivali: 5 punti e 44-52. L’Use riallunga sul 47-58 prima di subire un 7-0: 54-58. E’ un’altra fase delicata anche perché Bruci da casa sua mette il 57-58. Al 30’ 59-60, la partita è ufficialmente riaperta. Cipriani non trema dall’arco ma il temuto sorpasso arriva con la prima tripla di Turini: 64-63. E’ il primo, difficile passaggio della partita e Rosselli continua a dettare i ritmi lanciando Sakellariou in contropiede e mettendo due liberi. Si rifiata sul 64-67. Valentino mette in campo Regini, Da Prato si riaffida a Bruci, la difesa empolese si chiude e così al 6’ siamo 64-69. Turini riporta i suoi sul 67-69 ma Soviero dall’arco firma il 67-72 al minuto 7. E’ una tripla decisiva nel passaggio decisivo della serie. La difesa recupera un pallone prezioso e Turini sbaglia la bomba. Barbotti va in lunetta e ne mette uno (68-72), Rosselli sbaglia dall’arco ma Sabotig taglia fuori fallosamente Soviero, ancora lui, che non sbaglia: 68-74 a 53 secondi dalla sirena. E qui il racconto della partita si ferma un attimo per ricordare i 20 punti di Soviero, l’8/9 ai liberi, i 16 rimbalzi, gli 8 recuperi e gli 8 assist. L’impresa è ad un passo ed arriva con la tripla veloce di Turini che non entra. Il profumo di vittoria inonda il settore dei tifosi empolesi al pala Poggetti: 68-76. Per domenica non prendete impegni, si va a Siena. Che bellezza.

68-76

VERODOL TUSCOPHARM CECINA

Bruni 10, Sabotig 12, Barbotti 11, Pistolesi N., Bruci 16, Pistolesi T. 4, Guaita 9, Roventini ne, Lancioni ne. All. Da Prato (ass. Cecconi/Carlaccini)

USE COMPUTER GROSS

Ciano 2, Rosselli 18, Cipriani 8, Sakellariou 8, De Leone 2, Tosti 16, Soviero 20, Regini, Marini, Paluzzi 4, Baldacci ne, Sesoldi ne. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

Arbitri: Marinaro di Cascina e Franceri di Savona

Parziali: 12-22, 34-41 (22-19), 59-60 (25-19), 68-76 (9-16)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa