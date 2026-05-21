Montelupo è estate: oltre 35 eventi da maggio a settembre

Un'estate ricca, variegata e partecipata. Sono oltre 35 gli eventi in calendario da maggio a settembre fra iniziative organizzate direttamente dall’Amministrazione e dalle associazioni del territorio.

Musica, spettacoli, teatro, sport, sagre, iniziative culturali e momenti di aggregazione: un'offerta capace di rispondere ai gusti e alle esigenze di pubblici diversi, dai più piccoli agli appassionati di cultura, dagli sportivi agli amanti della tradizione enogastronomica.

Il ruolo delle associazioni e il coordinamento del Comune

Il programma è il risultato di un lavoro corale. Numerose associazioni del territorio si sono messe in gioco per costruire un calendario ampio e diversificato, animando spazi, piazze e strutture comunali con iniziative di qualità. L'Ufficio Eventi del Comune ha svolto un ruolo centrale di coordinamento, raccordando le proposte, gestendo le relazioni organizzative e garantendo la promozione dell'intero programma attraverso i canali istituzionali.

«Montelupo ha, per fortuna, un tessuto associativo ricco e vitale. Ci sono eventi talmente consolidati da decenni da diventare una vera e propria istituzione. Penso alla Torre del Vetro o alla Festa della Terracotta. Ci sono poi appuntamenti che si vanno confermando come eventi di richiamo, come la Festa del Borgo, che già nelle precedenti edizioni ha riscosso un ottimo consenso di pubblico. L’associazione Mignon propone da anni un programma interessante per il cinema sotto le stelle. Dallo scorso anno ci siamo posti l’obiettivo di coordinare le tante iniziative che vengono organizzate creando un programma integrato per evitare il più possibile sovrapposizioni. Il Comune, oltre ad organizzare direttamente alcuni eventi, fornisce un importante supporto alle associazioni: dalle attrezzature, alla consegna dei materiali, alla promozione. In questo modo offriamo un ricco calendario di appuntamenti per cittadini e visitatori», afferma il sindaco Simone Londi

Gli eventi promossi direttamente dall'Ente

Accanto agli appuntamenti delle associazioni, il Comune di Montelupo conferma l’organizzazione di alcuni eventi.

Montelupo Fool Park (10-12 e 17-19 luglio, Parco dell'Ambrogiana) è uno degli appuntamenti consolidati dell'estate montelupina. Il parco dell'Ambrogiana si trasforma in uno spazio di festa con musica, eventi e street food; un evento che si rivolge in prevalenza ai giovani e valorizzando uno dei luoghi più belli del territorio.

Festa dello Sport (domenica 13 settembre, Piazza dell'Unione Europea, ore 15-19). Quest’anno per la prima volta l’organizzazione viene gestita direttamente dal Comune. Si tratta di un momento per far conoscere e e presentare le attività sportive del territorio con le associazioni che presenteranno le diverse discipline.

Il giorno successivo sarà la volta del Premio dello Sport Carlo Castellani (lunedì 14 settembre, Ex Cinema Risorti, ore 21): un momento in cui vengono premiati i migliori atleti e le migliori squadre dell'anno. Un riconoscimento per le tante eccellenze sportive di Montelupo.

Al Museo della Ceramica – MMAB (Piazza Vittorio Veneto, 11) si concentrano alcune delle iniziative culturali promosse dall'Ente: da Chiarediletanti al MMAB (2 luglio), progetto di lettura e promozione del libro nato dall'iniziativa di due giovani professoresse, a Lotteria degli Stereotipi (17 giugno), spettacolo di stand-up comedy promosso nell'ambito della rete RE.ADY che affronta con ironia e leggerezza i pregiudizi di genere. In autunno, a settembre, il museo ospiterà il Premio Letterario Il Pane e le Rose, riconoscimento nazionale dedicato alla letteratura Working Class.

Si comincia il 22 maggio

Il via ufficiale all'estate di Montelupo è fissato per il prossimo fine settimana con due appuntamenti nel segno dell'identità e della tradizione ceramica della città.

Buongiorno Ceramica (22-24 maggio, ore 9-19, centro cittadino) è l'iniziativa promossa dall'Associazione Italiana Città della Ceramica e organizzata dal Comune di Montelupo, che invita a scoprire e vivere il patrimonio della ceramica italiana. A Montelupo il programma propone laboratori didattici, visite guidate, trekking artistici e workshop: un fine settimana aperto a tutti per avvicinarsi – o riscoprire – l'arte che ha reso celebre questa città in tutta Europa.

La 24ª Festa della Terracotta (22-24 maggio, Piazza Francesco Bitossi, Samminiatello, ore 18-23), a cura dell'Unione delle Fornaci della Terracotta, è invece il tributo alla maestria artigianale dei terracottai montelupini, conosciuti e apprezzati in tutta Italia. I maestri dell'argilla saranno a disposizione del pubblico per svelare i segreti di una lavorazione antica, tra dimostrazioni, musica, gastronomia e spettacoli.

Il calendario completo degli eventi è disponibile su www.montelupoeventi.it e sui canali social del Comune di Montelupo Fiorentino

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa