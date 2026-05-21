Torna 'Montopoli si racconta': al via le candidature per la seconda edizione della rassegna letteraria

Scrittori e scrittrici cercasi. Dopo il grande successo della prima edizione – che ha visto una vera e propria maratona letteraria con ben 26 autori e la partecipazione di ospiti d'eccezione come il giornalista Stefano Nazzi e il giovane scrittore locale Gabriele Cavallini – il Comune di Montopoli in Val d’Arno rinnova la scommessa. È ufficialmente aperto l'avviso pubblico per partecipare a “Montopoli si racconta: voci e parole di autori e autrici del territorio”, la rassegna dedicata alla promozione della scrittura e della lettura in ogni sua forma.

"Lo scorso anno – commentano dall’amministrazione comunale – è stato bello vedere l’entusiasmo delle autrici e degli autori che ci hanno inviato le proprie opere. Un’iniziativa a cui teniamo molto e che nasce proprio con l’obiettivo di permettere a tutti e tutte di mostrare il proprio talento. Vogliamo ricreare quel clima di scambio vivo e confronto che ha caratterizzato la prima edizione".

Il bando è aperto ad autori e autrici di tutte le età, compresi i minorenni, residenti nel Comune di Montopoli in Val d'Arno e nei comuni del Comprensorio del Cuoio (Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, San Miniato, Fucecchio, Santa Maria a Monte). La rassegna accoglie generi letterari di ogni tipo (gialli, romanzi di formazione, libri per ragazzi, raccolte poetiche) capaci di offrire spunti di riflessione, ma anche momenti di sollievo e leggerezza. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15 giugno 2026.

L'invio deve essere effettuato all'indirizzo PEC del Comune: info@pec.comune.montopoli.pi. it (abilitato a ricevere anche da mail ordinarie), allegando il modulo di domanda compilato e firmato, documento di identità in corso di validità, copia dell'opera in formato PDF. L’avviso e i documenti sono consultabili sul sito del Comune di Montopoli.

Per chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Cultura del Comune di Montopoli in Val d'Arno 0571/449824 oppure 0571/449843, ufficio.scuola@comune. montopoli.pi.it .

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio Stampa