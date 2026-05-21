Morte di Denny Magina, assolti i due imputati

Cronaca Livorno
Condividi su:
Leggi su mobile
Denny Magina (foto da facebook)

Il fatto non sussiste. La corte d'assise di Livorno ha assolto Hamed Hamza e Amine Ben Nossra, imputati per omicidio preterintenzionale per la morte di Denny Magina. Il 29enne morì tra il 21 e 22 agosto 2022 a Livorno dopo una caduta dal quarto piano di un condominio in via Giordano Bruno.

A seguito della lettura della sentenza ci sono stati pianti e urla in aula tra i parenti e amici del 29enne. Per i giudici Hamza e Ben Nossra non  avrebbero provocato la caduta fatale di Magina. Il pm aveva chiesto una pena di 18 anni per Hamza e l'assoluzione per l'altro imputato.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
20 Maggio 2026

Flotilla: Don Juan intercettata, fermati Bundu e altri toscani

"Un attacco a una missione civile e non violenta in acque internazionali è una violazione del diritto internazionale, non un’operazione di sicurezza". Così commenta il consigliere comunale Dmitrij Palagi quanto [...]

Livorno
Cronaca
20 Maggio 2026
luca salvetti

Attivisti Flotilla livornesi intercettati da Israele. Il sindaco Salvetti scrive al Prefetto e al ministro Tajani

Il sindaco Luca Salvetti aveva già annunciato, subito dopo il blocco della Flotilla da parte delle forze militari israeliane e le manifestazioni di lunedì scorso, che avrebbe preso una posizione [...]

Livorno
Cronaca
18 Maggio 2026

Due uomini fermati con hashish a Livorno

Un 30enne è stato denunciato perché trovato in possesso con hashish nel centro di Livorno, parallelamente un livornese è stato trovato in possesso dello stesso stupefacente, acquistato probabilmente poco prima [...]



Tutte le notizie di Livorno

<< Indietro

torna a inizio pagina