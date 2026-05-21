Morte di Denny Magina, assolti i due imputati

Il fatto non sussiste. La corte d'assise di Livorno ha assolto Hamed Hamza e Amine Ben Nossra, imputati per omicidio preterintenzionale per la morte di Denny Magina. Il 29enne morì tra il 21 e 22 agosto 2022 a Livorno dopo una caduta dal quarto piano di un condominio in via Giordano Bruno.

A seguito della lettura della sentenza ci sono stati pianti e urla in aula tra i parenti e amici del 29enne. Per i giudici Hamza e Ben Nossra non avrebbero provocato la caduta fatale di Magina. Il pm aveva chiesto una pena di 18 anni per Hamza e l'assoluzione per l'altro imputato.

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