Morte di Denny Magina, assolti i due imputati

Denny Magina (foto da facebook)
Il fatto non sussiste. La corte d'assise di Livorno ha assolto Hamed Hamza e Amine Ben
Nossra, imputati per omicidio
preterintenzionale per la morte di Denny Magina. Il 29enne morì tra il 21 e 22 agosto 2022 a Livorno dopo una caduta dal quarto piano di un condominio in via Giordano Bruno.
A seguito della lettura della sentenza ci sono stati pianti e urla in aula tra i parenti e amici del 29enne. Per i giudici Hamza e Ben Nossra non
avrebbero provocato la caduta fatale di Magina. Il pm aveva chiesto una pena di
18 anni per Hamza e l'assoluzione per l'altro imputato.
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