Al Museo Diocesano di San Miniato arriva 'Cartoon Tour': l'arte spiegata ai bambini attraverso i cartoni animati

In occasione dell'edizione 2026 di 'Amico Museo', il Museo Diocesano d'Arte Sacra di San Miniato Museo Diocesano d'Arte Sacra di San Miniato propone un'iniziativa rivolta in particolare al pubblico più giovane: il 'Cartoon Tour', in programma domenica 31 maggio dalle ore 10 alle 13.

All'interno delle sale museali sarà allestita una proiezione continuativa di cartoni animati dedicati ad alcune delle più note figure della storia dell'arte, con l'intento di raccontarne vita e opere in forma divulgativa. Tra gli artisti protagonisti dei contenuti proiettati figurano, tra gli altri, Giuseppe Arcimboldo, Giotto, Giovanni Antonio Canal, Michelangelo Merisi da Caravaggio, Giacomo Balla, Raffaello Sanzio, Michelangelo Buonarroti e Henri de Toulouse-Lautrec.

L'iniziativa è rivolta principalmente a un pubblico in età scolare, ma è aperta a visitatori di tutte le età.

È consigliata la prenotazione attraverso i canali indicati nelle locandine ufficiali dell'iniziativa.

Fonte: Museo Diocesano d'Arte Sacra di San Miniato