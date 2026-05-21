Al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio va in scena 'Il malato immaginario'

Lunedì 25 maggio alle ore 21:00, il Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio ospiterà lo spettacolo IL MALATO IMMAGINARIO, saggio finale del laboratorio teatrali Facciamo come se per adulti, organizzato dal Teatrino dei Fondi, condotto da Claudio Benvenuti.

Una delle commedie più celebri e amate del teatro classico sarà presentata sul palcoscenico con una originale messinscena de Il malato immaginario di Molière.

Ultima opera del grande drammaturgo francese, Il malato immaginario debuttò nel 1673 e continua ancora oggi a conquistare il pubblico grazie alla sua straordinaria attualità e alla raffinata ironia con cui affronta temi universali come la paura della malattia, l’ipocrisia e le convenzioni sociali.

Protagonista della vicenda è Argan, un uomo ossessionato dalla propria salute e circondato da medici incompetenti e approfittatori. Nel tentativo di assicurarsi cure continue, Argan decide di dare in sposa la figlia Angelica a un giovane medico, ignorando però i sentimenti della ragazza, innamorata di Cleante. Attraverso equivoci, satire e momenti di grande comicità, la commedia conduce il pubblico verso un finale ricco di colpi di scena e riflessioni.

Lo spettacolo, con la regia e l’adattamento di Claudio Benvenuti, vede in scena Elena Beretta, Cordelia Bonforte, Damiano Campigli, Alessio Ceccanti, Andrea Fiaschi, Chiara Fiaschi, Fabiana Nencini, Giada Putani, Alice Pastorino, Thomas Varriale, per un allestimento e luci di Simone Ferretti.

Sul palco una rilettura vivace e coinvolgente dell’opera di Molière, che conserva intatta la forza satirica del testo originale e valorizzando il lavoro corale degli interpreti. Ogni attore contribuisce a dare vita a personaggi intensi e dinamici, capaci di restituire al pubblico tutta la modernità di un classico senza tempo.

Gli allievi attori, che interpretano i vari personaggi, sono sempre in scena, pronti ad entrare in azione per interagire con Argan, vero e proprio centro di gravità, inchiodato al centro del palco sulla sua inseparabile poltrona.

Biglietto unico 5 €

Info e prenotazioni: info@nuovoteatropacini.it - tel. 0571 540870 – 353 4104119

Fonte: Teatrino dei fondi / Titivillus - Ufficio stampa

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