Verso il Palio di Fucecchio: l'analisi video dopo il cencio e la tratta

Il Palio di Fucecchio è dietro l'angolo. Martedì 19 è stato presentato il cencio, mercoledì 20 è stata la volta della tratta.

Gianmarco Lotti e l'esperto Maurizio Ciampalini hanno fatto la seconda diretta targata gonews in vista del Palio del 24 maggio e hanno analizzato la situazione, anche grazie al contributo dell'esperto Eugenio Catastini.

Di seguito il video della seconda diretta. Il prossimo appuntamento è sabato 23 maggio dalle 15 circa sulle pagine Facebook e Youtube di gonews.it.