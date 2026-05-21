Pegaso delle Donne a Cecilia Sala: domani la consegna

A Cecilia Sala verrà conferito il Pegaso della Toscana delle Donne per sottolineare l’importante contributo della giornalista nel raccontare la condizione delle donne nei diversi contesti internazionali. La consegna avverrà domani, venerdì 22 maggio, sul palco dell’Impact hub dove si sta svolgendo la prima edizione di RECLAIM, il Festival di COSPE che domani fra gli ospiti vedrà proprio Cecilia Sala. L’evento sarà preceduto da un punto stampa previsto per le 17,15 sempre presso l’Impact Hub in via Panciatichi 16.

RECLAIM, lo ricordiamo si svolge il 22 e 23 maggio 2026 in quattro città in dialogo tra loro — Firenze, Bologna, Cape Town e Cali — con due giorni di incontri, dibattiti e oltre 50 ospiti internazionali per ripartire dalle periferie, geografiche, politiche e sociali, e riportare al centro del confronto pubblico attivismi, resistenze e comunità marginalizzate.

Al punto stampa saranno presenti Cecilia Sala, l’assessora alla cultura Cristina Manetti, la presidente del Cospe Anna Meli.

L’iniziativa rappresenta uno dei momenti centrali dell’apertura del Festival RECLAIM, dedicato ai temi della giustizia sociale, dei diritti e delle nuove narrazioni globali.