Senza Zaino Day a Montespertoli: la scuola apre le porte alla città nel segno della nonviolenza e della pace

Le aule dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Montespertoli si sono trasformate, ieri – mercoledì 20 maggio –, in spazi aperti di apprendimento e di comunità per il Senza Zaino Day 2026, la giornata nazionale promossa dal Movimento Senza Zaino in cui tutte le scuole della rete celebrano contemporaneamente il proprio modello educativo. Una mattinata di partecipazione, con famiglie accolte nei plessi dell’Istituto, che ha rinnovato il legame tra scuola e territorio e confermato il sostegno del Comune di Montespertoli a un’esperienza che, da oltre vent’anni, caratterizza l’identità educativa della comunità.

L’edizione 2026 ha concluso il ciclo triennale dedicato al concetto di “Rompere gli schemi”, mettendo al centro un tema di forte attualità: la costruzione di un mondo di nonviolenza e di pace. Bambine, bambini, ragazze e ragazzi si sono interrogati sui linguaggi del conflitto e su quelli della convivenza attraverso laboratori di narrazione e scrittura, esperienze di gioco cooperativo, pratiche di mediazione, attività creative, mappe della pace, letture pubbliche e performance musicali. Una proposta che ha intrecciato la cifra educativa del modello Senza Zaino – responsabilità, comunità, ospitalità – con un messaggio civile rivolto all’intera comunità. Il Sindaco, Alessio Mugnaini, l’Assessora all’Istruzione Daniela Di Lorenzo, la Direttrice Sara Missanelli e Matteo Fiorentini, Presidente del Consiglio d’Istituto, hanno visitato tutte le scuole dell’istituto.

"Il Senza Zaino Day è una delle giornate più belle dell’anno scolastico montespertolese", sottolinea Daniela Di Lorenzo, Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Montespertoli. "La nostra scuola è un patrimonio della comunità: da oltre vent’anni l’Istituto Don Milani porta avanti il modello Senza Zaino con coerenza e qualità e quest’anno più che mai questa esperienza ci ha ricordato che educare alla cittadinanza significa educare alla pace. Ringrazio le insegnanti, le famiglie e le studentesse e gli studenti che hanno reso possibile una mattinata così intensa: il Comune continuerà a essere al fianco di una scuola accogliente, cooperativa e aperta al territorio".

Montespertoli rappresenta uno dei poli storici della rete nazionale Senza Zaino: l’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” ha aderito al modello fin dall’anno scolastico 2003/2004, estendendolo progressivamente a tutti i plessi e a tutti gli ordini di scuola, dall’infanzia alla secondaria di primo grado. Un percorso pluriennale che ha fatto del Comune un riferimento per docenti e amministratori di tutta Italia e che, ancora oggi, rende la scuola un luogo di sperimentazione didattica e di partecipazione civica.

Il modello Senza Zaino, promosso dall’omonima Associazione fondata a Lucca nel 2012 e diffuso in centinaia di scuole in tutta Italia, si fonda su tre valori: responsabilità, comunità, ospitalità. Le aule sono organizzate per favorire la cooperazione, i materiali sono condivisi e gli spazi sono pensati come ambienti di apprendimento accoglienti, inclusivi e aperti al territorio. Il Senza Zaino Day, celebrato ogni anno nel mese di maggio, è il momento in cui tutte le scuole della rete si aprono contemporaneamente alle famiglie e alla comunità

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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