Spaccata in un supermercato a Firenze, arrestato 29enne dopo il tentativo di fuga

Cronaca Firenze
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I poliziotti lo hanno individuato mentre stava tentando di allontanarsi e lo hanno immediatamente bloccato

Tentata spaccata nella notte in un supermercato di via Galliano, a Firenze, dove la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 29 anni con l’accusa di tentato furto aggravato.

L’intervento delle Volanti di via Zara è scattato dopo la segnalazione di un furto in corso all’interno dell’attività commerciale. Gli agenti, arrivati rapidamente sul posto, hanno scavalcato il cancello dell’area carico e scarico merci trovando la porta d’ingresso forzata e una vetrata interna infranta.

Entrati nel supermercato, i poliziotti hanno individuato un uomo che stava tentando di allontanarsi e lo hanno immediatamente bloccato.

Secondo la ricostruzione effettuata anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, il 29enne si sarebbe introdotto nel locale dopo aver forzato l’accesso principale e successivamente avrebbe danneggiato con un paletto la vetrata di uno dei reparti, cercando poi di aprire le casse presenti all’interno dell’esercizio.

Vicino a una delle casse è stato inoltre trovato un cacciavite, ritenuto dagli investigatori lo strumento utilizzato per l’effrazione.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a furti, è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della Questura di Firenze. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è comparso davanti al giudice per il rito direttissimo, al termine del quale è stata disposta nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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