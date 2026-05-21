Buongiorno oggi ringrazio Luca che mi ha scritto da Prato, viaggia molto in macchina per lavoro e qualche volta ascolta Radio Lady, per questo ha deciso di mandarmi questa ricetta molto gustosa e profumata: "Spaghetti di farro con fave e scampi". Le fave, in Toscana le chiamiamo Baccelli, un classico è degustarle con dell'ottimo prosciutto Toscano e pecorino. Le fave crude sono un toccasano per il nostro corpo contengono i minerali come il fosforo e il calcio, alleati della salute di ossa e denti, mentre il ferro è importante per la produzione dei globuli rossi; mentre i fitosteroli aiutano ad abbassare i livelli di colesterolo. Le fave sono ricche di proteine e vitamine e sono coltivate da tempi lontanissimi risalenti agli antichi Greci.

Spaghetti di farro con fave e scampi

Ingredienti per 4 persone

400 gr di fave fresche sgusciate

400 gr di spaghetti integrali di farro

150 gr di mollica di pane

1 mazzetto di erbe aromatiche: prezzemolo, timo, origano e basilico

12 scampi

Olio extravergine di oliva

Sale q.b.

Preparazione:

fate sbollentare le fave in abbondante acqua salata per un paio di minuti. Scolatele e fatele raffreddare in acqua e ghiaccio per mantenere un color brillante e bloccare la cottura. Eliminate la pellicina esterna delle fave e frullarle fino ad ottenere una salsa liscia. Se serve aggiungete un filo di olio. Mettete la mollica di pane e le erbe aromatiche in un mixer e frullate fino ad ottenere un composto dalla grana fine. Pulite gli scampi eliminando la testa, il carapace e l’intestino. Scottate i crostacei in padella a fuoco vivo per un minuto con un filo di olio e un pizzico di sale. Nel frattempo cuocete la pasta in abbondante acqua salata. Quando gli spaghetti saranno al dente, scolateli in una padella con la crema di fave e terminate la cottura per 1-2 minuti, mantecando il tutto. Impiattate gli spaghetti e aggiungete gli scampi e un filo di olio. Completate con abbondante mollica alle erbe.

Luca

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Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

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