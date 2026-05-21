Torna "Certaldo in Fermento", in arrivo due weekend di festa e musica

Tutto pronto nel borgo del Boccaccio per l’atteso ritorno di "Certaldo in Fermento", la manifestazione estiva giunta quest'anno alla sua settima edizione. Organizzato da Confesercenti Firenze e dall'Irish Pub Mac Cool, in collaborazione con il CCN Con Certaldo e con il patrocinio del Comune di Certaldo, l’evento si ripresenta al pubblico con una formula straordinariamente ricca e un cartellone di spettacoli dal vivo di assoluto rilievo nazionale e internazionale, rigorosamente a ingresso gratuito.

Ecco le date ufficiali: la festa si articolerà su due fine settimana lunghi, dal 17 al 21 giugno e dal 24 al 28 giugno 2026.

Certaldo in Fermento: il programma

La vera particolarità e il punto di forza di questa edizione risiedono nella gestione dell'area gastronomica. Lo street food e la proposta culinaria saranno infatti interamente curati in stretta sinergia tra le Associazioni del territorio e i Locali Pubblici di Certaldo. Una scelta strategica volta a valorizzare l'identità del borgo, unendo la passione del mondo associativo alla professionalità degli esercenti locali. I visitatori potranno così gustare le migliori specialità della tradizione e ottimi abbinamenti culinari, accompagnati da un’immancabile e variegata selezione di birre.

L'edizione 2026 espande i propri confini oltre l'area del Parco per coinvolgere il cuore pulsante della città. Lungo Via Due Giugno prenderà vita una programmazione speciale nei giorni infrasettimanali: martedì, mercoledì e giovedì la via si accenderà con le bancarelle del mercatino dell'artigianato e dell'ingegno.

Il mercoledì sarà, anche, dedicato agli appassionati delle due e quattro ruote con un suggestivo raduno di auto d'epoca e storiche Vespe; oltre produttori locali con olio, vino etc. Grandissima attenzione sarà riservata anche alle famiglie e ai più piccoli. Oltre ai grandi concerti serali, Piazza Boccaccio ospiterà "Il Paese dei Balocchi", un intero spazio dedicato ai bambini con gonfiabili, attrazioni e giochi per il divertimento dei più giovani in totale sicurezza.

L'area spettacoli, dotata di un palco monumentale e di tecnologie audio-luci di ultima generazione, ospiterà dieci serate di puro intrattenimento. Inoltre, giovedì 9 luglio in Piazza Boccaccio ci sarà il concerto di Bobby Solo.

"Ancora una volta, il connubio tra imprese, Confesercenti, amministrazione comunale e associazioni si dimostra la formula vincente per dar vita a un evento unico nel panorama regionale" - ha affermato Franco Brogi Presidente Regionale Fiepet Confesercenti. "Quest'anno, con l'8ª edizione, Certaldo in Fermento fa un ulteriore balzo in avanti: non offriamo solo un programma artistico di respiro internazionale, ma radichiamo l'evento nel cuore di Certaldo, valorizzando l'economia di prossimità e creando spazi mirati per le famiglie e l'associazionismo. Il fatto che tutto questo resti a ingresso gratuito è il nostro regalo al territorio e ai tantissimi turisti presenti".

"La vera anima di questa edizione è la forte impronta locale del nostro tessuto commerciale – ha affermato Barbara Lotti, Presidente Confesercenti Certaldo - Vedere i locali pubblici di Certaldo e le associazioni cittadine lavorare fianco a fianco per la gestione dello street food è il segno tangibile di una comunità unita e propositiva. Inoltre, con il mercatino e il raduno di auto d'epoca in Via Due Giugno, riusciamo a creare un legame naturale e commerciale tra l'area dell'evento e le attività del centro, generando un indotto virtuoso e diffuso per tutto il borgo".

"L’Amministrazione Comunale è orgogliosa di presentare la 7ª edizione consecutiva di "Certaldo in Fermento", una festa ormai tanto attesa e amata da tutta la nostra comunità" ha affermato Simone Scardigli Vice Sindaco del Comune di Certaldo. "Un evento che coinvolge cittadini, associazioni e volontari, riunendo per otto giorni persone di tutte le età tra musica, canti, balli e soprattutto buon cibo, in un clima di condivisione e convivialità. La manifestazione prenderà vita non solo nell’area della nuova piscina comunale Fiammetta, ma anche nel cuore del centro cittadino, in Via Due Giugno, che quest’anno ospiterà una programmazione speciale ricca di eventi, iniziative e tante novità pensate per rendere questa edizione ancora più coinvolgente e partecipata. Sono attese tantissime persone provenienti non solo dal territorio fiorentino e senese, ma anche da molte altre zone della Toscana. L’Amministrazione Comunale desidera ringraziare sentitamente Confesercenti Firenze e l’Associazione Certaldo in Fermento che, anche quest’anno, si sono impegnate con grande passione e dedizione per portare sul nostro territorio una festa ormai consolidata, capace ogni anno di entusiasmare e coinvolgere migliaia di persone. Tutti sono invitati a partecipare a "Certaldo in Fermento": vi aspettiamo a Certaldo per vivere insieme giorni di festa, amicizia e divertimento".

Fonte: Confesercenti Firenze