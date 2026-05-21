Trentatré anni dalla strage dei Georgofili, in Regione la presentazione delle iniziative

A trentatré anni dalla strage di via dei Georgofili, la Toscana non dimentica. E insieme all’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili e con il supporto di Fondazione Sistema Toscana, rinnova il proprio impegno per la giustizia e la verità su quell’attentato terroristico-mafioso compiuto da Cosa Nostra che nella notte tra il 26 e 27 maggio 1993 scosse il centro storico di Firenze, e con esso l’intero Paese.

Anche quest’anno, è stato allestito un calendario di iniziative per ricordare le vittime della strage, mantenere viva la memoria collettiva, promuovere la cultura della legalità democratica.

Il calendario è realizzato in collaborazione con il Comune di San Casciano in Val di Pesa, il Comune di Firenze e le Associazioni del territorio.

Il programma di eventi sarà presentato nel corso di una conferenza stampa venerdì 22 maggio, alle 12, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo a Firenze.

La conferenza stampa vedrà la partecipazione del presidente Eugenio Giani, della vicepresidente Mia Diop, e del presidente e del vicepresidente dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili Luigi Dainelli e Daniele Gabbrielli.

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