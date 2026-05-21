Un incontro sulla sindrome di Prader Willi al Meyer Health Campus

Sabato 23 maggio 2026, presso il Meyer Health Campus di Firenze, si terrà l'incontro "Per famiglie e amici di adulti e bambini con Sindrome di Prader Willi", una giornata di confronto, informazione e sostegno dedicata alle persone con PWS e alle loro famiglie e amici.

L'iniziativa, promossa dall'Associazione Toscana Prader Willi ODV con il patrocinio dell'Ospedale Pediatrico Meyer, del Comune di Firenze e della Regione Toscana, rappresenta un importante momento di incontro tra famiglie, specialisti, volontari e associazioni impegnate quotidianamente nel supporto alle persone con Sindrome di Prader Willi.

Un ruolo centrale nell'organizzazione dell'evento è stato svolto da Simona Picchioni, Presidente dell'Associazione Toscana Prader Willi ODV, che nell'ultimo anno ha portato avanti con determinazione un intenso lavoro di sensibilizzazione, sostegno alle famiglie e costruzione di reti territoriali dedicate alla sindrome.

Grazie al suo impegno personale e associativo, l'evento nasce con l'obiettivo di creare non soltanto un momento scientifico e divulgativo, ma soprattutto uno spazio umano di ascolto, inclusione e vicinanza concreta alle famiglie.

Fondamentale anche il contributo del Dott. Stefano Stagi, referente della SOD Auxoendocrinologia dell'AOU Meyer IRCCS e punto di riferimento per la Sindrome di Prader Willi, che ha coordinato il coinvolgimento del personale medico e degli specialisti partecipanti all incontro. La presenza di professionisti provenienti da diverse discipline testimonia l'importanza di un approccio multidisciplinare nella gestione della PWS e nella presa in carico globale delle persone affette dalla sindrome.

Fondamentale sarà inoltre la presenza dello psicologo e psicoterapeuta Dott. Luca Filighera, specializzato nella Sindrome di Prader Willi e considerato da anni un importante punto di riferimento nazionale per le famiglie e per le associazioni regionali impegnate nel supporto alle persone con PWS. Il suo contributo rappresenterà un momento di grande valore umano e professionale per affrontare non soltanto gli aspetti clinici della sindrome, ma anche le delicate dinamiche psicologiche, relazionali e familiari che accompagnano quotidianamente il percorso delle persone affette da Prader Willi e dei loro caregiver.

L'evento ha inoltre ricevuto il sostegno della Federazione Nazionale Prader Willi, nella persona della Presidente Andreina Comorretto che ha voluto affiancare e supportare l'operato dell'associazione toscana, riconoscendo il valore delle attività svolte sul territorio e l'importanza di creare occasioni di dialogo e collaborazione tra le diverse realtà associative italiane.

Un ringraziamento speciale viene rivolto anche ai volontari e ai sostenitori che, spesso lontano dai riflettori, contribuiscono quotidianamente alla vita dell'associazione. Tra questi, Silvia Bartelloni, il cui supporto costante e concreto ha rappresentato un aiuto prezioso nelle attività organizzative, nella sensibilizzazione e nelle iniziative solidali portate avanti nel tempo dall'Associazione Toscana Prader Willi ODV. La giornata sarà arricchita dalla presenza dei clown-dottori dell'associazione Ridolina, da momenti conviviali e da spazi dedicati alle famiglie, ai caregiver e ai bambini, con attività di intrattenimento e supporto educativo. L'ingresso è gratuito e la partecipazione aperta a famiglie, operatori sanitari, sostenitori e cittadini interessati ad approfondire la conoscenza della Sindrome di Prader Willi e delle realtà che operano ogni giorno al fianco delle persone con malattie genetiche rare. Richiesta conferma alla mail simonapicchioni@gmail.com .

Fonte: Associazione Toscana Prader Willi ODV

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