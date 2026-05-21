Use, Valentino: "Ci aspetta una semifinale con una squadra esperta"

Mai così in alto. Delle quattro stagioni di coach Luca Valentino alla guida della prima squadra dell’Use Computer Gross la semifinale rappresenta, al momento, il risultato più importante. Nella stagione 2023/2024 era arrivato il passaggio del primo turno contro Quarrata, salvo poi cedere proprio a Cecina al secondo in gara tre. Stavolta, invece, le cose sono andate diversamente ed i biancorossi giocheranno domenica alle 18 a Siena gara uno della semifinale con la Mens Sana. Una sfida, quella di ieri sera al pala Poggetti, diversa dalle altre. Stavolta a deciderla non sono stati episodi come le prime due. Sesoldi e compagni l’hanno dominata per quasi tutta la prima metà, hanno sofferto il ritorno della squadra di Da Prato che non si è mai arresa e poi l’hanno chiusa con merito nel finale.

“Completiamo una splendida serie centrando l’impresa delle semifinali – commenta coach Luca Valentino - gara tre è stata interpretata molto bene dai miei giocatori, siamo riusciti a migliorare anche alcune situazioni offensive rispetto a gara due costruendo un vantaggio importante con qualità e lucidità. Ovviamente Cecina ha reagito, come era prevedibile, ma nei momenti difficili la nostra capacità di soffrire insieme e restare uniti ha fatto la differenza. Rosselli e Soviero hanno tracciato la strada di una vittoria incredibile, ma il merito va a tutto il gruppo per energia, attenzione e spirito di sacrificio”.

“Adesso ci aspetta una semifinale contro una delle grandi candidate alla vittoria finale – prosegue - una squadra profonda, esperta in ogni ruolo e sostenuta da una tifoseria da categorie superiori. Per competere dovremo alzare ulteriormente l’asticella della concentrazione e del sacrificio. Difensivamente servirà una prova di grande collaborazione per limitare la loro fisicità e soprattutto il controllo dei rimbalzi, aspetto che per Mens Sana ha spesso fatto la differenza durante la stagione.

Ci andremo a giocare la nostra occasione con entusiasmo, umiltà e identità. Gara due di semifinale ce la siamo costruita con idee, lavoro e sacrificio. Se arrivare fin qui sembrava già un’impresa, adesso vogliamo provare a rendere tangibile anche l’impensabile”.

Per quanto riguarda le date gara uno si giocherà domenica alle 18 a Siena e gara due mercoledì 27 a Empoli. Da definire orario e sede dell’eventuale gara tre.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa