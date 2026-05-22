100 km del Passatore, Giani premia il recordman di presenze alla maratona

Una targa della Regione Toscana per celebrare il record di partecipazioni alla “100 km del Passatore” sarà consegnata dal presidente Eugenio Giani a Marco Gelli, il cittadino di Bagno a Ripoli (Fi) che, con quella in programma sabato, avrà partecipato a 50 edizioni su 51 della competizione che parte da piazza Duomo a Firenze e arriva a piazza del Popolo a Faenza.

La cerimonia di consegna del riconoscimento si svolge sabato 23 maggio alle 14.30 nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati (pizza Duomo 10).

Insieme al presidente Giani sarà presente anche il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti.

Fonte: Regione Toscana