A Montelupo Fiorentino un incontro pubblico su corpo e benessere: 'Il corpo e le sue forme'

Giovedì 28 maggio alle ore 21.00, presso l’MMAB (Piazza Vittorio Veneto, 11), si terrà l’incontro “Il corpo e le sue forme”, realizzato in collaborazione con l’Associazione La Vita Oltre lo Specchio ODV.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Declinazioni Femminili”, promosso dall’Amministrazione comunale per favorire una cultura attenta alla parità di genere, alla consapevolezza e al benessere della persona.

Il tema affrontato è oggi particolarmente attuale. I dati più recenti evidenziano infatti come il rapporto con il corpo e con l’alimentazione rappresenti una delle principali sfide per la salute pubblica:

in Italia si stimano oltre 3 milioni di persone con disturbi del comportamento alimentare;

l’età di insorgenza si è progressivamente abbassata, coinvolgendo sempre più frequentemente preadolescenti e adolescenti;

fino a 1 giovane su 4 presenta comportamenti alimentari a rischio;

i modelli estetici veicolati dai social media incidono in modo crescente sulla percezione corporea e sull’autostima.

L’incontro vedrà il contributo di professionisti esperti del settore, che operano anche nell’ambito dell’Associazione “La vita oltre lo specchio”:

dott.ssa Maria Chiara Spinelli, dietista, approfondirà gli aspetti sociali e le influenze culturali, tra grassofobia e cultura della dieta;

dott. Giovanni Gravina, medico specialista in endocrinologia, affronterà il tema dell’immagine corporea e del rapporto con il sé;

Dott.ssa Carla Piccione, dietista, si concentrerà sul ruolo del corpo e del movimento, dalla prevenzione alla pratica sportiva.

L’appuntamento sarà strutturato in forma partecipativa, con l’obiettivo di offrire strumenti di comprensione e stimolare il confronto tra cittadini, famiglie ed educatori.

A questo primo incontro seguirà un percorso specifico rivolto alle associazioni sportive e in particolare a dirigenti e allenatori, con modalità e calendario da definire insieme.

La scelta di dedicare un focus al mondo sportivo nasce dalla consapevolezza che le associazioni sportive, più di altri contesti, si confrontano quotidianamente con i temi della salute, della nutrizione e del corpo, svolgendo al tempo stesso un ruolo educativo fondamentale. Allenatori e dirigenti hanno infatti la possibilità di trasmettere messaggi positivi e contribuire in modo significativo alla costruzione di un rapporto sano e consapevole con il proprio corpo.

L’Associazione La Vita Oltre lo Specchio ODV, nata a Pisa nel 2014 da familiari, ex pazienti e operatori, promuove attività di prevenzione, sensibilizzazione e supporto sui disturbi alimentari, collaborando con scuole, servizi sanitari e istituzioni per migliorare l’accesso alla cura e la qualità della vita delle persone coinvolte.

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere una maggiore consapevolezza individuale e collettiva, creando uno spazio di6 confronto accessibile a tutta la cittadinanza e in particolare a genitori, educatori e a chi opera a contatto con i giovani.

«I dati ci mostrano quanto sia importante intervenire sul piano culturale ed educativo: parlare di corpo, identità e benessere è oggi una priorità, soprattutto per le giovani generazioni, sempre più esposte a modelli spesso irrealistici. Questo incontro si inserisce nel percorso di “Declinazioni Femminili” con l’obiettivo di promuovere una riflessione libera da stereotipi e attenta al rispetto e alla dignità della persona, contribuendo a costruire una maggiore consapevolezza e rispetto.», afferma l’assessora alle Pari Opportunità Stefania Fontanelli.

L'iniziativa è patrocinata dalla SISDCA società scientifica per lo studio dei disturbi del comportamento alimentare e sono presenti il presidente nazionale eletto prof Giovanni Gravina (che sarà presente tra i relatori) medico endocrinologo, la presidente regionale toscana dott. ssa Loretta Pennacchi (dietista) e la presidente dell'associazione "La vita oltre lo specchio”. Avv, Maddalena Patrizia Cappelletto

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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