Bettiol vince in solitaria la 13esima tappa del Giro d'Italia

Sport Castelfiorentino
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(foto www.giroditalia.it)

Il ciclista toscano, cresciuto a Castelfiorentino, ha dato 13 minuti ad Afonso Eulálio. La sua ultima vittoria risaliva al giugno 2024 quando vinse il campionato italiano di ciclismo su strada

Alberto Bettiol (XDS Astana Team) ha vinto la tredicesima tappa del Giro d'Italia 109, la Alessandria-Verbania di 187 km, davanti a Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) e Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step). Il leader Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) ha conservato la Maglia Rosa, ma è arrivato a 13 minuti di ritardo.

"Oggi ero motivatissimo perchè Verbania è la mia seconda casa. La famiglia della mia fidanzata è di qui e io mi alleno spesso in zona. E' stato un vantaggio conoscere la salita, avevo fatto ricognizione sia in bici che in moto. Vincere è un'emozione bellissima, anche se non succede così spesso. Ho dovuto attendere due anni per gioire e devo ringraziare Alexander Vinokourov che ha sempre creduto in me. I miei compagni di squadra hanno fatto un lavoro eccellente fin dall'inizio del Giro e sono contento di far parte di questo gruppo".

Bettiol, classe 1993, nato a Poggibonsi e cresciuto a Castelfiorentino, è alla sua seconda vittoria in carriera al Giro d'Italia. Vincitore del Giro delle Fiandre nel 2019, la sua ultima vittoria risaliva al giugno 2024 quando vinse il campionato italiano di ciclismo su strada.

ORDINE D'ARRIVO
1 - Alberto Bettiol (XDS Astana Team) - 187 km in 3h51'33", media di 48.456 km/h
2 - Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) a 26"
3 - Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) a 44"

CLASSIFICA GENERALE
1 - Afonso Eulalio (Bahrain Victorious)
2 - Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a 33"
3 - Thymen Arensman (Netcompany Ineos) a 2'03"

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