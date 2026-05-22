Segnalati presunti bocconi avvelenati a Pontassieve

Attualità Pontassieve
Condividi su:
Leggi su mobile

L'Amministrazione comunale e il Comando di Polizia Locale di Pontassieve sono intervenuti nella zona circostante piazza Mosca a seguito di alcune segnalazioni pervenute da parte dei cittadini riguardanti la presunta presenza di bocconi avvelenati, indicati come spugne fritte intrise di sostanze velenose. Dai primi accertamenti e del recupero del materiale da parte degli agenti è emerso che si può trattare in realtà di pezzetti di schiuma poliuretanica espansa, escludendo l'ipotesi di un atto doloso contro gli animali domestici.

In via precauzionale, gli operatori hanno provveduto ad apporre cartelli di segnalazione specifici per informare i possessori di animali d'affezione del potenziale pericolo e per invitare alla massima cautela durante le passeggiate.

Campioni del materiale restano comunque al vaglio delle analisi di laboratorio per chiarire in modo definitivo la natura della sostanza e per escludere la presenza di qualsiasi agente chimico nocivo.

L'Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di evitare allarmismi, confermando che la situazione è sotto il costante controllo delle autorità preposte.

Notizie correlate

Toscana
Attualità
14 Maggio 2026

Temporali, vento e mareggiate: allerta meteo di codice giallo in Toscana

Ancora instabilità per la giornata di domani, venerdì 15 maggio, a causa di un’area di bassa pressione proveniente dall’Atlantico che porterà precipitazioni temporalesche anche intense su quasi tutta la regione. [...]

Firenze
Attualità
5 Maggio 2026

Piogge e temporali, allerta gialla in Toscana. È arancio sul Monte Faeta

Insiste e si intensifica la perturbazione che sta interessando la Toscana in queste ore, portando precipitazioni diffuse, localmente anche forti, per tutta la giornata di domani, mercoledì 6 maggio. La [...]

Firenze
Scuola e Università
5 Maggio 2026

Parte il Viaggio della Memoria 2026 di ANED Firenze

Saranno quasi 300 tra studenti, insegnanti, amministratori e volontari a prendere parte al Viaggio della Memoria 2026 promosso dalla sezione fiorentina dell’ANED-Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti, in collaborazione [...]



Tutte le notizie di Pontassieve

<< Indietro

torna a inizio pagina