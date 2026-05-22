Segnalati presunti bocconi avvelenati a Pontassieve

L'Amministrazione comunale e il Comando di Polizia Locale di Pontassieve sono intervenuti nella zona circostante piazza Mosca a seguito di alcune segnalazioni pervenute da parte dei cittadini riguardanti la presunta presenza di bocconi avvelenati, indicati come spugne fritte intrise di sostanze velenose. Dai primi accertamenti e del recupero del materiale da parte degli agenti è emerso che si può trattare in realtà di pezzetti di schiuma poliuretanica espansa, escludendo l'ipotesi di un atto doloso contro gli animali domestici.

In via precauzionale, gli operatori hanno provveduto ad apporre cartelli di segnalazione specifici per informare i possessori di animali d'affezione del potenziale pericolo e per invitare alla massima cautela durante le passeggiate.

Campioni del materiale restano comunque al vaglio delle analisi di laboratorio per chiarire in modo definitivo la natura della sostanza e per escludere la presenza di qualsiasi agente chimico nocivo.

L'Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di evitare allarmismi, confermando che la situazione è sotto il costante controllo delle autorità preposte.

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