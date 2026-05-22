Festa a Castelfranco di Sotto, la Rio compie quarant'anni

Quarant'anni e non sentirli. Festa grande alla Rio di Castelfranco di Sotto, fondata il 22 maggio 1986 da Luigi Palidori e dall’intuizione della Kenda Farben SPA, leader mondiale nella produzione di soluzioni chimiche innovative e sostenibili per calzature e articoli in pelle.

"Quella di mettermi in proprio fu una scelta presa in una notte su proposta della Kenda Farben. Così nacque la Rio, un’azienda commerciale, partner di calzaturifici e pelletterie. Vendiamo prodotti chimici da adesivi a vernici, chioderia, tessuti, abrasivi e accessori per la produzione di scarpe e borse. Dalla Toscana al resto del mondo: i nostri clienti vanno dal grande brand internazionale al piccolo artigiano e tutti apprezzano i nostri servizi e la qualità dei nostri prodotti” sono le parole di Palidori.

Una realtà consolidata in uno dei più importanti distretti per le produzioni legate al mondo della moda: “La nostra presenza nel comprensorio del cuoio con un ampio magazzino è strategica sia per rapide consegne in zona che per il servizio del negozio. Trattiamo i clienti con empatia, offriamo assistenza in produzione con figure professionali competenti e soluzioni tecniche efficaci. Un servizio proattivo di un’azienda locale con la stabilità di un’azienda multinazionale in quanto la Rio appartiene al grande gruppo Kenda Farben SPA, capace di garantire certificazioni di sostenibilità dei propri prodotti, sempre più richieste dai grandi gruppi della moda mondiali”.

Qual è il segreto per restare sempre al top? “Sapersi adattare al mercato e ai suoi cambiamenti. L’attenzione all’ambiente ha portato a cercare prodotti sempre più green, sostenibili e sicuri per i lavoratori. Noi siamo riusciti a compiere questo passo anche grazie a un team molto affiatato, giovane e dinamico. Mia figlia Eleonora è di fatto il mio braccio destro, ha preso in mano la parte operativa dell’azienda sapendo unire le mie conoscenze con un tocco di modernità nella gestione aziendale per riuscire a stare al passo con i cambiamenti. Il nostro è un team con un’età media di 40 anni, energico e che ci lancia nel futuro”.

Un pensiero sulle sfide per il futuro: "Sapersi evolvere per non perdere terreno. Di recente abbiamo adottato un nuovo sistema informatico di ultima generazione con programmi all’avanguardia per restare al vertice di un mercato in continua evoluzione. Dal 2020 abbiamo avviato un ricambio generazionale inserendo molteplici figure giovani e fortemente motivate, formate in modo sapiente e a contatto con gli elementi storici in modo che le competenze possano rinnovarsi con nuove energie”.

Questo il team della Rio.

Amministratore unico: Luigi Palidori.

Responsabile aziendale: Eleonora Palidori.

Ufficio: Aliberti, Cardinale, Rossi.

Venditori: Gargelli, Liberati, Montagnani, Pistolesi.

Magazzinieri: Bonfanti, Demi, Fontanelli.

Agente per le pelletterie: Talli

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