Alla giornalista Cecilia Sala il "Pegaso della Toscana delle Donne"

La giornalista Cecilia Sala ha ricevuto il "Pegaso della Toscana delle Donne", consegnato dall’assessora regionale alle Pari opportunità Cristina Manetti nell’ambito della prima edizione del Festival Reclaim, promosso da COSPE e in corso a Firenze. La consegna è avvenuta questo pomeriggio all’Impact Hub di via Panciatichi, alla presenza della presidente di COSPE Anna Meli e dell’assessore del Comune di Firenze Giovanni Bettarini.

Il riconoscimento, nato all’interno del festival "La Toscana delle Donne", viene assegnato dalla Regione Toscana a personalità del giornalismo, della cultura, dei diritti civili e delle istituzioni che si distinguono per l’impegno a favore della parità di genere e del riscatto sociale femminile. Nelle precedenti edizioni era stato attribuito a Monica Guerritore, Giovanna Botteri, Maurizio de Giovanni e Simona Giarratano. Cecilia Sala è stata premiata per il suo contributo nel raccontare la condizione delle donne nei diversi contesti internazionali.

"Il Pegaso della Toscana delle Donne – dichiara Manetti – rappresenta un riconoscimento a figure che, con il loro lavoro e la loro testimonianza, contribuiscono a tenere alta l’attenzione sui diritti, sulla libertà di informazione e sulla condizione femminile nel mondo".

"Ringrazio l’assessora Manetti – ha detto Cecilia Sala – sono orgogliosa e onoratissima di questo premio. Credo sia soprattutto un riconoscimento alle voci che ho raccolto sul campo, di donne ben più coraggiose di me. Penso in particolare alle donne iraniane, soprattutto alle giovani generazioni: questo premio è soprattutto per loro".

"Nei suoi reportage internazionali racconta guerre, crisi e trasformazioni geopolitiche con rigore e attenzione alle persone, dando voce a contesti spesso ignorati. Centrale anche il suo impegno nel mettere in luce il ruolo delle donne nei diversi scenari del mondo, le loro condizioni, il loro coraggio e le loro forme di partecipazione e resistenza. Come Toscana delle donne, siamo lieti di consegnarle quindi questo premio, il riconoscimento del suo contributo alla libertà di informazione, ai diritti e alla dignità delle donne": queste le motivazioni con cui questo pomeriggio è stato assegnato il "Pegaso Toscana delle donne" alla giornalista Cecilia Sala.