Conferenza del professor Biffi a San Miniato 'Le parole della pittura di Leonardo'

Venerdì 22 Maggio alle ore 17,30 presso la Biblioteca Antica del Seminario Vescovile, piazza della Repubblica a San Miniato si terrà la conferenza del Prof. Marco Biffi, dell’Università degli Studi di Firenze e Ordinario dell’Accademia della Crusca dal titolo “Le parole della pittura di Leonardo”. La conferenza è organizzata dall’Accademia degli Euteleti e fa parte del ciclo “Storia, Lettere, Scienze ed Arti” giunto quest’anno alla terza edizione.

Il professor Marco Biffi parlerà dell’uso delle parole della pittura nei testi di Leonardo, tra tradizione e innovazione, agganciandolo al lessico delle botteghe artistiche della Firenze coeva da un lato e alle nuove parole che Leonardo ha dovuto inventare per dare un nome a nuove tecniche e in conseguenza di un modo nuovo di vedere la pittura.

Marco Biffi è professore ordinario di Linguistica italiana presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze, università nella quale si è laureato in Storia della lingua italiana, conseguendo poi il perfezionamento in Storia dell’arte presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. È accademico ordinario dell’Accademia della Crusca.

Dal 2018 è Presidente del “Centro di Servizi Culturali per Stranieri” dell’Università degli Studi di Firenze. Dal 2011 al 2016 è stato membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di Firenze ed è attualmente in carica per un terzo mandato nel quadriennio 2021-2024. Fa parte del Collegio Docenti del Dottorato in “Filologia, Letteratura italiana, Linguistica” della stessa Università.

È membro di numerosi Comitati Scientifici di riviste e collane di italianistica. Dal 2019 fa parte del Comitato di direzione degli «Studi di Grammatica Italiana» (Firenze, Accademia della Crusca). È direttore della rivista «Italiano Digitale» (https://id.accademiadellacrusca.org/).

Fonte: Ufficio Stampa