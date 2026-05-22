Convocato il Consiglio comunale a Certaldo, l'odg

È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria che si terrà mercoledì 28 maggio 2026, presso la sala consiliare del Comune in Piazza Giovanni Boccaccio 13.
La seduta pubblica è fissata alle ore 19:00 in prima convocazione e alle ore 19:15 in seconda convocazione.
All’ordine del giorno:
Comunicazioni del Sindaco
Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale
Settore Servizi Finanziari e Interni – Bilancio preventivo 2026/2028: variazioni
Settore Servizi Trasversali – Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028: nota integrativa n. 2 – approvazione
Settore Servizi Trasversali – Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali in modalità telematica: integrazione e approvazione nuovo testo
Settore Lavori Pubblici – Strade comunali: declassificazione in poderale di un tratto della strada comunale “via San Lorenzo a Vigliano” in loc. Ripalta e aggiornamento elenco
Settore Urbanistica ed Edilizia – Proroga dell’efficacia delle previsioni con valenza quinquennale del Piano Operativo ai sensi dell’art. 95, comma 12, L.R. 65/2014
Mozione – Interventi a tutela dell’incolumità pubblica per chi percorre via Costa degli Alberti e salvaguardia del bene storico-architettonico e paesaggistico
Mozione – Rete sentieristica integrata del Comune di Certaldo finalizzata all’accreditamento nella R.E.T. e allo sviluppo di un’offerta turistica sostenibile e complementare
Mozione – Pari opportunità e sostenibilità: istituzione di un programma comunale di distribuzione gratuita di coppette mestruali
Interrogazione – In merito ai due incontri pubblici sul tema della ZTL di Certaldo Alto
La seduta consiliare potrà essere seguita in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune di Certaldo:
https://streaming.comune.certaldo.fi.it o sul canale Youtube del Comune.
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