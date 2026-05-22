Convocato il Consiglio comunale a Certaldo, l'odg

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È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria che si terrà mercoledì 28 maggio 2026, presso la sala consiliare del Comune in Piazza Giovanni Boccaccio 13.

La seduta pubblica è fissata alle ore 19:00 in prima convocazione e alle ore 19:15 in seconda convocazione.

All’ordine del giorno:

Comunicazioni del Sindaco

Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale

Settore Servizi Finanziari e Interni – Bilancio preventivo 2026/2028: variazioni

Settore Servizi Trasversali – Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028: nota integrativa n. 2 – approvazione

Settore Servizi Trasversali – Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali in modalità telematica: integrazione e approvazione nuovo testo

Settore Lavori Pubblici – Strade comunali: declassificazione in poderale di un tratto della strada comunale “via San Lorenzo a Vigliano” in loc. Ripalta e aggiornamento elenco

Settore Urbanistica ed Edilizia – Proroga dell’efficacia delle previsioni con valenza quinquennale del Piano Operativo ai sensi dell’art. 95, comma 12, L.R. 65/2014

Mozione – Interventi a tutela dell’incolumità pubblica per chi percorre via Costa degli Alberti e salvaguardia del bene storico-architettonico e paesaggistico

Mozione – Rete sentieristica integrata del Comune di Certaldo finalizzata all’accreditamento nella R.E.T. e allo sviluppo di un’offerta turistica sostenibile e complementare

Mozione – Pari opportunità e sostenibilità: istituzione di un programma comunale di distribuzione gratuita di coppette mestruali

Interrogazione – In merito ai due incontri pubblici sul tema della ZTL di Certaldo Alto

La seduta consiliare potrà essere seguita in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune di Certaldo:
https://streaming.comune.certaldo.fi.it o sul canale Youtube del Comune.


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