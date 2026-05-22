Docenti e allievi della Scuola di Musica di Greve al Concerto di Maggio

Non solo un saggio di fine anno degli allievi e delle allieve ma un vero e proprio concerto, una festa in note aperta alla comunità, all’incontro tra persone di ogni età, dai più giovani agli adulti, che la Scuola di Musica di Greve in Chianti, realtà formativa tra le più rilevanti del territorio, promossa e sostenuta dal Comune, vuole condividere e celebrare nel segno dei valori ispirati dal mondo delle note quali amicizia, dialogo, pace. Un evento speciale, finalizzato alla valorizzazione e alla promozione della musica come linguaggio universale privo di barriere e confini che stimola integrazione e inclusione sociale. Sabato 23 maggio alle ore 17.30 sarà la Casa del Popolo di Greve in Chianti ad ospitare il “Concerto di Maggio”, curato dai docenti e dagli allievi della scuola di musica.

“Invitiamo la comunità a prendere parte e vivere con gioia quella che consideriamo un’opportunità artistica – dichiara l’assessora alla Cultura Monica Toniazzi – la musica è per tutti, è di tutti ed è un patrimonio da divulgare e trasmettere, l’iniziativa è parte di un’attività ampia che il Comune sostiene da anni, il cui obiettivo è quello di avvicinare i giovani alla musica, creando uno spazio educativo, culturale e di promozione del territorio. E che possiamo realizzare grazie alla sinergia che si è consolidata nel tempo con l'associazione che lavora sul territorio per promuovere la cultura musicale, spinta da una grande passione, competenza e professionalità”.

Attraverso lo studio, la pratica musicale, la condivisione e il piacere di fare musica insieme, gli allievi della scuola, dai più piccoli ai più grandi, si esibiranno nelle diverse formazioni di musica d’insieme, restituendo al pubblico il percorso svolto durante l’anno e condividendo con gioia un momento di festa e partecipazione.

“La nostra scuola nasce – dichiara il direttore della Scuola di Musica Marco Gallenga - da un progetto educativo e culturale. La musica è intesa come un vero laboratorio artistico e formativo, capace di promuovere cultura, sensibilità ed esperienze creative attraverso numerose iniziative artistiche sul territorio. Qualità, impegno, professionalità, divertimento ed educazione sono i valori che guidano il lavoro dell’associazione e della sua comunità musicale”.

Ingresso libero.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa

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