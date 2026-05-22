Empoli, grave incidente in bicicletta: 18enne in codice rosso

Grave incidente questa sera a Empoli per un giovane che si trovava in bicicletta. Da quanto appreso il ragazzo, di 18 anni, per cause in corso di accertamento sarebbe caduto dalla due ruote lungo via Carraia. Sul posto, dopo le 19 di oggi venerdì 22 maggio, sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati dal 118 con due ambulanze e un'automedica, l'elisoccorso Pegaso e i carabinieri di Empoli.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, al vaglio dei carabinieri. Dalle prime informazioni raccolte il giovane sarebbe l'unica persona coinvolta: dopo la caduta ha riportato un trauma cranico. Soccorso sul posto è stato trasportato in codice rosso con Pegaso, atterrato al campo sportivo di via San Mamante, all'ospedale Careggi di Firenze.

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