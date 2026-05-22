Fermati a bordo di furgone rubato, ma il passeggero fugge: un arresto e una denuncia

La polizia a Firenze ha rintracciato un furgone in via Pratese, il mezzo era stato segnalato come provento di furto. Il conducente, 35enne di origini marocchine, è stato denunciato mentre il passeggero, connazionale 45enne, è stato arrestato.

Il proprietario reale del furgone lo ha notato in via Pratese e ha chiamato gli agenti. Il conducente si è fermato di fronte all'alt mentre il passeggero è fuggito. Fermato dalla polizia, ha opposto resistenza con calci e pugni, colpendo un agente.

All’interno del furgone, oltre a diverso materiale edile di proprietà della stessa ditta che aveva denunciato la sottrazione del veicolo, è stata rivenuta anche la refurtiva di due furti su autovettura consumati nella stessa giornata: un laptop completo di borsa ed accessori e un marsupio di colore nero contenente diversi effetti personali poi riconsegnati agli aventi diritto.

Il 35enne è stato denunciato per il reato di ricettazione mentre il passeggero è stato arrestato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Entrambi avevano precedenti.

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