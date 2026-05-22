'Fremito pittato', ecografia e arte in un libro sugli Uffizi

L’attitudine di un chirurgo esperto nel cercare particolari rivelatori nelle analisi cliniche applicata ai capolavori del Rinascimento esposti nel museo degli Uffizi a Firenze. Un punto di vista che collega arte e medicina nelle pagine del libro “Fremito pittato” di Gianfranco Giannasi edito da Helicon, presentato a Palazzo Strozzi Sacrati dall’autore con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, con gli interventi di Gino Soldati, medico esperto di ecografia, e del giornalista e docente universitario Raffaele Palumbo.

Il libro offre un punto di vista originale sull’applicazione del cosiddetto “occhio clinico”, caratteristico del medico, ad aspetti della vita quotidiana ed in particolare, in questo caso, all’arte.

“Una divagazione – dice lo stesso Giannasi - che mi sono permesso di fare su alcuni quadri, autentici capolavori del nostro rinascimento, conservati ed esposti presso il museo degli Uffizi a Firenze e nei quali ho ritrovato contenuti che sono espressione dei principi fondamentali dell’ecografia clinica che eseguo personalmente, tutti i giorni in ospedale e che ormai è divenuta uno strumento indispensabile per la diagnosi ed il trattamento per i miei pazienti”.

"I saperi che si contaminano, capolavori che suscitano riflessioni e punti di vista sempre nuovi - ha detto il presidente Giani - Ringrazio Gianfranco Giannasi, che conosciamo bene come medico instancabile a servizio della nostra comunità, anche per questo suo contributo originale sull’arte e sul nostro patrimonio culturale più prezioso, capace di connettere discipline apparentemente lontane”.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

Notizie correlate