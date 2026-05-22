Giovanni Muciaccia a Vinci per girare un video su Leonardo

Lo scorso mercoledì 20 maggio Giovanni Muciaccia, celebre al pubblico per aver presentato trasmissioni televisive (Art Attack su tutte) ha visitato Vinci.

Muciaccia ha fatto tappa al Museo Leonardiano, sotto la statua di Leonardo di Filippo Tincolini e nei locali della Palazzina Uzielli, per trarre ispirazione e girare un video sugli elementi leonardiani che caratterizzano il borgo.

Ad accoglierlo Daniele Vanni, sindaco di Vinci, Roberta Barsanti, direttrice del Museo e della Biblioteca Leonardiana, e da Clarissa Pasquali, consigliera comunale delegata alla promozione turistica e alle tradizioni popolari.

Il presentatore pugliese ha apprezzato ancora una volta il nostro territorio, sebbene non sia stata la prima volta che lo visitasse: a Vinci era venuto anche in altre occasioni, per girare dei servizi proprio al Museo Leonardiano e nel 2018, quando per Sereno Variabile realizzò un servizio dal capoluogo alla casa natale di Leonardo ad Anchiano (https://www.raiplay.it/video/2017/09/A-casa-di-Leonardo---23092017-3808ce34-09fd-4b8a-8b70-0691a658349b.html).

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