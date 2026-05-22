Incidente in Fi-Pi-Li a Livorno, camion ribaltato. Soccorso l'autista

Incidente questo pomeriggio sulla Fi-Pi-Li, all'altezza dello svincolo di uscita Livorno centro dove, per cause in corso di accertamento, un camion si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, i vigili del fuoco con un'autogru e la polizia stradale.

L'unica persona coinvolta, l'autista del mezzo pesante, è stato estratto dalle lamiere dell'abitacolo dai vigili del fuoco. In seguito è stato affidato alle cure del personale sanitario. Non risultano danni ad altre persone o veicoli.