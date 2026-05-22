La casa della salute di Galleno si rinnova e sarà a zero emissioni

Dal 3 giugno al via i lavori di efficientamento energetico della casa della salute di Galleno che trasformeranno la struttura di via Don Arzilli 4 in un edifico a zero emissioni.

Per consentire lo svolgimento delle opere edilizie chiuderà temporaneamente al pubblico sino al fine settembre.

Per garantire le attività sanitarie sono stati predisposti una serie di trasferimenti che saranno avviati già da lunedì.

L'attività dei prelievi sarà temporaneamente sospesa - non si potrà prenotare su "zero code" - e i prelievi potranno continuare, ad accesso libero, su Orentano il primo e terzo lunedì del mese. A queste giornate si aggiungeranno, sempre su Orentano, anche le sedute del secondo e quarto martedì del mese con lo stesso orario già in uso per le sedute di Galleno.

Gli ambulatori dei medici di medicina generale e la segreteria sono stati spostati in locali messi temporaneamente a loro disposizione dalla Farmacia del Galleno in via Romana Lucchese e saranno attivi già da lunedì.

Il personale infermieristico, Infermiere di famiglia e di comunità, si sposterà al presidio di Fucecchio in piazza Lavagnini 2.

I lavori di efficientamento consistono nella realizzazione di un isolamento termico dell'edificio, attraverso un "cappotto" esterno, la sostituzione di infissi, degli impianti di illuminazione che saranno a led, cioè a basso consumo, quindi con la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione a pompe di calore. Infine, sarà installato un impianto fotovoltaico sulla copertura. I lavori, che avranno un costo di circa 320 mila euro, sono resi possibili grazie a fondi europei, Por-Fesr, erogati dalla Regione Toscana, e in parte a fondi aziendali.

Analoghi lavori, infine, inizieranno invece il 25 maggio nella casa della salute di Castelfiorentino, in via Pavese.

Qua non è stato necessario realizzare chiusure dei servizi o trasferimenti in altri edifici. Si procederà con spostamenti interni che consentiranno di intervenire prima al secondo piano quindi al pian terreno e infine al primo piano.

Questo permetterà sempre lo svolgimento delle attività sanitarie all'interno dell'edificio dove si interverrà con la sostituzione di un impianto di illuminazione a basso consumo, degli impianti di climatizzazione in tutte le stanze (pompe di calore), degli infissi e delle persiane quindi la realizzazione di un "cappotto" interno. Il termine lavori è previsto tra febbraio e marzo 2027. Anche in questo caso si tratta di lavori fatti con fondi Por-Fesr più fondi aziendali

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