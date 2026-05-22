Lavoratori a nero e irregolari, tre attività sospese nel Grossetano

Cronaca Grosseto
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Sedici lavoratori a nero, richiesta di sospensione per tre attività, sanzioni e una denuncia. Questo è quanto emerge dai controlli della guardia di finanza a Grosseto e zone limitrofe nella prima parte del 2026.

Sono 45 gli interventi effettuati che hanno interessato diversi settori, tra cui, in particolare, quelli della ristorazione, dell'edilizia e dei servizi alla persona. Sono state identificate 130 persone: gli accertamenti hanno così consentito di individuare 16 lavoratori "in nero", e altri 32 "irregolari", impiegati con modalità non conformi alla normativa vigente. Tra questi figurano, tra gli altri, un cuoco, un barbiere e un addetto a un autolavaggio.

In tre casi è stata avanzata richiesta all'Ispettorato territoriale del lavoro di Grosseto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa. In sette occasioni ai datori di lavoro è stata applicata una maxi-sanzione amministrativa pecuniaria, che va da 1.950 a 11.700 euro, prevista per ciascun lavoratore irregolare. Un ristoratore è stato denunciato per aver impiegato personale di origine straniera senza permesso di soggiorno.

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