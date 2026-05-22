Leggenda Festival, il programma del fine settimana

Cultura Empoli
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“Leggenda festival” è già un successo. Sotto la direzione artistica di Silvia D’Achille, la città di Empoli è entrata nei quattro giorni della lettura e dell’ascolto a 360°.

Una città che legge, ascolta, si racconta alle bambine, ai bambini, alle ragazze, ai ragazzi ma a tutti in generale, grazie alle autrici, agli scrittori, illustratrici e illustratori, animatori e animatrici, alle parate, alle performance teatrali, alle narrazioni ‘serali’ sul palco collocato in una piazza del centro storico cittadino davvero molto bella.

Perché anche i luoghi di questa città sono diventati ‘leggendari’. Basta scoprirli!

Anche quest’anno il festival ha ottenuto due importanti riconoscimenti: il patrocinio del MIC- Ministero della cultura, il patrocinio Rai Toscana e la media partnership Rai Radio Kids.

Sono in corso le tantissime proposte per la sezione “lettura”: da autrici e autori ad illustratrici e illustratori, da storie contemporanee a storie da riscoprire e ricordare, da temi importanti come la pace sognata da chi vive la guerra a racconti più leggeri e atmosfere più fantasiose, da incontri con chi scrive a laboratori con chi disegna.

Tra gli ospiti presenti: Alessandro Barbaglia, Nicoletta Bortolotti, Azzurra D'Agostino, Simone Frasca, Nicoletta Gramantieri, Angelo Mozzillo, Teresa Porcella, Lorenzo Sangiò, Anna Sarfatti, Giorgio Scaramuzzino, Nello Trocchia e tanti altri.

Tra sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 – il programma completo per non perdere neanche un minuto è scaricabile al link www.leggendafestival.it, tutti gli eventi sono gratuiti, solo alcuni sono su prenotazione e si ricorda che la prenotazione è a nome della bambina o del bambino e consentirà l’ingresso anche a un adulto accompagnatore – bello da vedere il “Cantiere Scuola” al Chiostro degli Agostiniani dove ogni elaborato realizzato dalle alunne e dagli alunni degli Istituti Comprensivi Empoli Est e Empoli Ovest, Santissima Annunziata e Calasanzio, parla e trasmette un pensiero ‘corale’, di pace, di solidarietà, di fratellanza.

Molto suggestive sono le proposte della sezione dell’ascolto: tante, variegate e imperdibili tra spettacoli in teatro e per le vie del centro, parate comiche, installazioni e giochi teatrali, laboratori e performance: sotto la regia di una collaborazione storica del festival, la Compagnia Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli.

Da ‘Il cielo è di tutti!’ di Ines Cattabriga a Palazzo Leggenda il 23 maggio dalle 15.30 e il 24 maggio alle 11 (senza prenotazione), a ‘La Carovana delle meraviglie perdute’: una parata narrativa di circo itinerante, un circo antico attraverserà la città e le piazze, il 23 maggio alle 18 (senza prenotazione). E, sempre per parlare di performance da non perdere, in piazza Farinata degli Uberti, il 24 maggio, alle 16.30, ci sarà ‘Formelastica’ di Molino Rosenkranz e alle 19 ‘Cartoon Toylette’ di Teatro nelle figlie. Uno spettacolo internazionale del linguaggio universale che intreccia comicità, acrobazia e partecipazione del pubblico. Per questo, non si può mancare.

Come non potete mancare a una delle novità del festival: il ‘Teatromerenda’ in piazza Farinata degli Uberti, appuntamento speciale per giocare con il teatro in compagnia dei personaggi delle fiabe che si raccontano tra un boccone e l'altro! Il momento della merenda è offerto da Unicoop Firenze e diventa spettacolare grazie all'animazione a cura di Rossella Parrucci!

Non mancheranno le iniziative proposte dalle associazioni del territorio, frutto del dialogo e della collaborazione tra amministrazione e realtà del terzo settore.

L’altra bella novità si chiama “Luci sul festival” nelle bellezza di piazza Farinata degli Uberti: dopo Marco Malvaldi con Scimmia sapiens (Bompiani, 2026) sull'intelligenza artificiale e su quella umana – incontro moderato da Fabio Galati, giornalista di La Repubblica - e Alex Corlazzoli (22 maggio, alle 18.30 con La pubblica (d)istruzione (PaperFIRST, 2026) – moderatori dell’incontro l’assessora alla Scuola, Maria Grazia Pasqualetti e l’assessore alla Cultura, Matteo Bensi - e Carlo Greppi (22 maggio, alle 21.30) con Le scarpe di Lorenzo – Storia dell'uomo che salvò Primo Levi (Rizzoli, 2025) – moderatrice Giada Kogovsek dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea -, per mettere in luce la forza dell'umanità sul buio dell'odio, chiuderà il sipario Nicoletta Verna con L'inverno delle stelle (Rizzoli, 2025), sabato 23 maggio, alle 21.30: Luci sulla Resistenza e sulle scelte individuali che, tutte insieme, fanno la Storia.

A moderare l’incontro, Silvia D’Achille direttrice artistica di “Leggenda festival”.

IL NIDO DEI NIDI - Largo della Resistenza, nei giorni 23 maggio e 24 maggio, ingresso libero, senza prenotazione.

In programma ci saranno molte iniziative per bambine e bambini da 1 a 6 anni. Questo spazio è a cura dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati di Empoli.

La mostra sul progetto continuità nido-scuola infanzia rimarrà aperta sabato 23 e domenica 24 maggio dalle 10 alle

12 e dalle 16 alle 18.

MOSTRE LEGGENDARIE - Dalle ‘Luci sul festival’ alle mostre leggendarie. Fino a domenica 24 maggio 2026, un ciclo di mostre ha unito i due festival del maggio empolese, Leggenda e Ludicomix. Oltre 300 illustrazioni prenderanno per mano il pubblico e lo accompagneranno in un'esperienza immersiva, dove l’arte visiva incontra la narrativa, il fumetto e il gioco. I protagonisti: Lorenzo Sangiò, Gaia Stella, Simone Frasca, Paolo Proietti.

Quattro visioni diverse, un unico filo conduttore. Saranno le immagini a raccontare, emozionare e farvi viaggiare. E negli stessi spazi ci saranno anche due mostre collaterali: Luci sul Mediterraneo – una flotta di barchette di carta per riflettere su migrazione e solidarietà e La biblioteca degli Sketchbook – dove errore e bellezza convivono naturalmente.

L’intera esposizione sarà visitabile a Palazzo Leggenda, fino al 24 maggio 2026, in orario dalle 10 alle 18, ingresso libero.

EVENTO FINALE – “Leggenda festival” chiuderà domenica 24 maggio con “La Città di Regolino”. A partire dalle 15, piazza della Vittoria si trasformerà in un villaggio esperienziale che porterà in città un pomeriggio interamente dedicato a bambini e famiglie.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Regolino ETS, propone un percorso immersivo fatto di giochi, laboratori creativi e attività interattive dedicati alla cultura della sicurezza e della prevenzione, affrontata attraverso il linguaggio del gioco e dell’esperienza diretta.

Il villaggio si articola in diverse aree tematiche. Nel Playground delle Scelte Sicure i bambini potranno cimentarsi con giochi come memory, tris e flipper della sicurezza. Nella Piazzetta Creativa della Sicurezza sarà possibile personalizzare caschetti protettivi e conoscere in modo pratico i dispositivi di protezione individuale. Il percorso prosegue nel Quartiere delle Buone Regole, con giochi dell’oca giganti in cui i partecipanti diventano pedine viventi e sperimentano le conseguenze dei comportamenti sicuri e non sicuri. Infine, al Belvedere del Volo Sicuro, sarà attiva una zip line di 35 metri, in totale sicurezza e con la supervisione di operatori specializzati.

Alle 16.30 è prevista la premiazione degli studenti delle classi quarte dell’Istituto Comprensivo Empoli Ovest, coinvolti nel progetto educativo “Regolino va a scuola”, che nei mesi scorsi ha portato nelle scuole un percorso laboratoriale dedicato alla sicurezza. Ai bambini sarà conferito il diploma di Ambasciatore e Ambasciatrice della Sicurezza, mentre i lavori più meritevoli riceveranno la Medaglia di Regolino.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Empoli e della Regione Toscana, main sponsor dell’iniziativa è REGO S.r.l. Società Benefit. Co-sponsor sono Sammontana Italia S.p.A. Società Benefit e MADE Italia S.p.A.

INFORMAZIONI – Per eventuali richieste di informazioni sul Festival Leggenda, sui protagonisti, sul programma e sulle prenotazioni agli eventi, potete consultare il sito www.leggendafestival.it, le pagine Facebook e Instagram @leggendafestival, inviare una mail all’indirizzo leggenda@comune.empoli.fi.it o chiamare la biblioteca Palazzo Leggenda al numero 0571757873.

AVVISO – In occasione di “Leggenda festival”, le sale studio saranno chiuse da mercoledì 20 fino a lunedì 25 maggio 2026 alle 14, per permettere lo svolgimento di Leggenda. La Biblioteca Fucini e Palazzo Leggenda saranno aperti anche domenica 24 maggio in orario 9.30-13 e 15-18.30. Sono garantiti i servizi di prestito e restituzione.

 

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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