Leggenda Festival, in centro a Empoli il teatro di Giallo Mare

Leggenda Festival ha colorato a partire da ieri, giovedì 21 maggio, le strade del centro di Empoli di Luci, come il titolo dell'edizione 2026, e lo farà da qui fino a domenica 24. Un Festival dedicata alla lettura e all'ascolto, e proprio nell'ascolto trova come partner la compagnia teatrale Giallo Mare che anche per questa edizione porterà in giro tantissimi spettacoli per bambini, performance urbane e incontri teatrali, tra piazze, chiostri e nella loro 'casa', il Minimal Teatro di via Veronese.

L'assessore alla Cultura Matteo Bensi dichiara: "Ringrazio Giallo Mare per l'impegno sul festival Leggenda legato alle rappresentazioni sceniche. Oltre a quello che rimane su carta nei libri per ragazzi, lo spettacolo teatrale porta un mondo ancora più ricco e concreto di fronte a tutte le spettatrici e agli spettatori di tutte le età. In questi giorni di festival la magia e lo stupore diventano a portata di tutti in ogni angolo della città"

Così commentano Vania Pucci e Renzo Boldrini, rispettivamente presidente e direttore di Giallo Mare Minimal Teatro: "Luci era il titolo di Leggenda quest’anno… Luci sulle storie. Abbiamo bisogno di ascoltare e raccontare storie sia bambini che adulti. Le storie ci proiettano in altri mondi, fantastici, divertenti un po' folli e ci aiutano a superare paure, disagi, timidezza e aprono nuove prospettive. Quest’anno abbiamo scelto di raccontare storie anche senza parole, con il corpo che si muove, che danza e personaggi forse un po' stralunati forse un po' strani ma divertenti “parlano” senza parlare di un circo delle meraviglie, di un clown al quale succedono avventure inaudite, di due inventori di una macchinina fatta con un tapis roulant. Insieme a questa schiera di personaggi ci sono poi gli spettacoli in teatro dove gli attori raccontano con l’aiuto del buio e delle Luci!"

"A Palazzo Leggenda Adriana Zamboni con il suo Shangai delle storie, utilizzando appunto un vecchio gioco, rielabora, scomponendole, le storie nei libri dei tanti autori che sono presenti al festival e sui quali i bambini hanno lavorato con le animatrici di Giallo Mare e gli insegnanti. Rossella Parrucci sarà in piazza Farinata degli Uberti¸ il momento della merenda diventa teatrale, i personaggi delle fiabe si raccontano durante la merenda. Ines Cattabriga racconterà una storia che fa riferimento ad un argomento purtroppo attuale in questo momento : la guerra. Una casa distrutta dalla guerra ricorda quando era abitata e animata da bambini, animali con i loro giochi e le loro grida di gioia".

IL PROGRAMMA - Tra gli appuntamenti in programma, “Lo Shangai delle Storie” con Adriana Zamboni propone un originale intreccio tra gioco di abilità e invenzione narrativa: pescando colori e ingredienti fantastici, i bambini costruiranno il proprio racconto dando forma a personaggi, magie ed emozioni. Un’attività che nasce anche dal dialogo con i laboratori teatrali realizzati nelle scuole primarie. Età consigliata dai 6 ai 10 anni in programma il 22 maggio alle 17.30 e 23 e 24 maggio alle 10.00 a Palazzo Leggenda. Prenotazione non necessaria.

Con “Il cielo è di tutti!” Ines Cattabriga conduce invece il pubblico in un racconto poetico accompagnato da videoproiezioni sulla memoria di una casa distrutta dalla guerra, seguito da un piccolo laboratorio rivolto ai bambini. In programma il 23 alle 15.30 e il 24 maggio alle 11.30 a Palazzo Leggenda (stanza dell'albero). Prenotazione necessaria.

Il momento della convivialità si trasforma in esperienza teatrale grazie al TeatroMerenda, a cura di Rossella Parrucci: un incontro informale e sorprendente dove i personaggi delle fiabe si raccontano durante la merenda, creando uno spazio di relazione e immaginazione condivisa. In programma il 22 maggio alle 17.00 il 23 e il 24 maggio alle 16.30 in piazza Farinata degli Uberti, prenotazione non necessaria, adatta a tutti.

Il programma ospita inoltre spettacoli capaci di coinvolgere il pubblico urbano e trasformare la città in palcoscenico. “WOOW!” della compagnia Cie BRUBOC è una performance clownesca e non verbale fatta di equilibrio, comicità e stupore, mentre “Formelastica” di Molino Rosenkranz unisce teatro, danza, musica e installazioni visive in un percorso itinerante dedicato al superamento dei confini e alla forza dell’immaginazione. In programma il 22 maggio alle 17.00 per le vie del centro storico, adatta a tutti.

Grande spazio anche al teatro di strada e al circo contemporaneo con “Cinelù” di Drumrum Teatro Suonato, con Sarah Georg e Gabriele Stoppa, originale miscela di gioco, musica dal vivo e archeologia del cinema, in programma il 23 e 24 maggio alle 11.30 al Chiostro degli Agostiniani - prenotazione necessaria, indicato dai 6 anni in poi.

Il filo conduttore di “Formelastica” di Molino Rosenkranz è il concetto di elasticità: la capacità di superare confini, oltrepassare soglie e cambiare prospettiva. Un invito ad attraversare limiti che spesso sono prima di tutto interiori. In questo viaggio ci guidano fantasia, immaginazione, stupore e meraviglia, insieme al coraggio di guardare il mondo da un punto di vista diverso. In programma domenica 24 maggio alle 16.30 in piazza Farinata degli Uberti, adatta a bambini dai 3 ai 10 anni. Non è necessaria la prenotazione.

“Cartoon Toylette” di Teatro nelle Foglie è uno spettacolo internazionale dal linguaggio universale che intreccia comicità, acrobazia e partecipazione del pubblico in programma domenica 24 maggio alle 16.30 in piazza Farinata degli Uberti. Non è necessaria la prenotazione.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito, tutte le info sono rintracciabili sul sito www.leggendafestival.it

Fonte: Ufficio Stampa