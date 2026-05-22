Licenziamenti McQueen, la Regione chiede di essere al tavolo del Ministero del lavoro

La Regione Toscana ha scritto al Ministero del lavoro chiedendo di essere convocata alla riunione del tavolo procedurale del 25 maggio a Roma dedicato alla vicenda del marchio Alexander McQueen, l’azienda del gruppo Kering che ha annunciato i licenziamenti collettivi. “E’ una richiesta inusuale – afferma Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani –: si tratta di un tavolo procedurale, né politico né vertenziale, come accade invece solitamente con i tavoli che si aprono al Mimit, ma siccome è l’unico tavolo aperto a livello governativo chiediamo di seguirne i lavori per la rilevanza della questione”.

La questione dei licenziamenti annunciati dal noto marchio di moda riguarda infatti anche la Toscana. Di pochi giorni fa la manifestazione a Scandicci che ha riunito circa mille manifestanti alla protesta indetta Filctem-Cgil, Femca Cisl e Uiltec per chiedere il ritiro dei licenziamenti. “Per noi non conta il numero dei lavoratori coinvolti, perchè anche un solo lavoratore merita tutela - aggiunge il consigliere, che non nasconde attenzione e preoccupazione -: non vorremmo che questo rappresentasse un precedente: è la prima volta che una griffe della moda apre un procedimento di licenziamento collettivo e Kering è un gruppo ben radicato in Toscana. Perciò noi ci siamo anche con l’obiettivo di monitorare la vicenda, perchè vogliamo capire le intenzioni rispetto al futuro che ovviamente riguardano anche il nostro territorio”

Fonte: Regione Toscana